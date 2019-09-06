Глава МВД Молдавии намерен баллотироваться в мэры Кишинева

КИШИНЕВ, 6 сен — РИА Новости. Министр внутренних дел Молдавии Андрей Нэстасе сообщил, что станет кандидатом от блока ACUM на выборах мэра Кишинева.
"Я очень счастлив и очень рад, что блок ACUM предоставляет мне всю поддержку, чтобы я снова участвовал в выборах мэра Кишинева, мне оказали полную поддержку в 2018 году, и я рад, что они поддерживают меня и в этом году", - заявил Нэстасе в пятницу журналистам.
О намерении участвовать в выборах мэра Кишинева сообщили шесть кандидатов, в том числе вице-спикер парламента социалист Ион Чебан и бывший врио главы молдавской столицы Руслан Кодряну. Выборы пройдут 20 октября.
В 2018 году в июне в Кишиневе прошли досрочные выборы мэра, 3 июня во втором туре победу одержал Нэстасе, набравший 52,57% голосов. При этом Высшая судебная палата признала выборы недействительными из-за агитации в день голосования. В феврале этого года Нэстасе стал депутатом, а в июне — министром внутренних дел.