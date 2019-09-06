Глава МВД Молдавии намерен баллотироваться в мэры Кишинева

"Я очень счастлив и очень рад, что блок ACUM предоставляет мне всю поддержку, чтобы я снова участвовал в выборах мэра Кишинева, мне оказали полную поддержку в 2018 году, и я рад, что они поддерживают меня и в этом году", - заявил Нэстасе в пятницу журналистам.