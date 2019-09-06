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РИА Новости
Культура

Вахтанговский театр открывает 99-й сезон премьерой "Пер Гюнта"

15:01 06.09.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель Театра им. Вахтангова Римас Туминас
Художественный руководитель Театра им. Вахтангова Римас Туминас
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Вахтанговский театр 7 сентября покажет в новом 99-м сезоне премьерный спектакль Юрия Бутусова в качестве главного режиссера театра – "Пер Гюнт" Генрика Ибсена, сообщил в пятницу на сборе труппы художественный руководитель театра Римас Туминас.
Постановка будет представлена в рамках фестиваля искусств "Черешневый лес". Вместе с Бутусовым над спектаклем работали художники Максим Обрезков и Александр Барменков. В главной роли выступают два актера Сергей Волков и Павел Попов.
"В этой истории актер должен прожить всю жизнь героя – от молодости до самой старости, поэтому у некоторых режиссеров в спектакле участвуют несколько артистов для разного возраста героя. У меня два Пер Гюнта, но они делятся не по возрасту, а по каким-то другим признакам, связанным с разными человеческими качествами", - говорит Бутусов.
По его мнению, Волков - очень талантливый человек, очень глубокий, несмотря на свою молодость, и он очень в него верит. Отметил режиссер и актера Попова.
"Я в сентябре начинаю читки сценической версии романа Льва Толстого "Война и мир". Также возвращаюсь к Пушнику и буду ставить спектакль "Маленькие трагедии" с Людмилой Максаковой. А на Новой сцене в конце ноября состоится премьера спектакля Николая Коляды по его собственной пьесе "Баба Шанель". Весной французский режиссер Клеман Эрвье-Леже представит спектакль "Двойное непостоянство" Мариво", - сказал Туминас.
По его словам, сезон завершит спектакль "Мертвые души" Николая Гоголя в постановке режиссера Ивана Поповского.
На сцене Арт-Кафе состоится премьера сказки Пушкина "Сказка о попе и его работнике Балде" в постановке молодого режиссера Александра Коручекова.
На Симоновской сцене театра в ноябре планируют выпустить спектакль по произведению Кафки "Превращение". Постановщик - Йозуа Резинг. И на студенческой сцене Анна Горушкина поставит спектакль "Платонов" по произведениям писателя. В этой работе заняты стажеры Вахтанговского театра.
Также в этом сезоне у театра запланированы гастроли в Париже со спектаклем "Дядя Ваня" и "Евгений Онегин", в Китае, Турции, Израиле, в Южной Корее, гастроли по России.
Прогон спектакля Пристань в Театре им. Вахтангова
Вчера, 14:34Культура
Выставка, посвященная спектаклю "Пристань", открылась в театре Вахтангова
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КультураТеатрРимас ТуминасТеатр имени Е. ВахтанговаМосква
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