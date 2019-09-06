Вахтанговский театр открывает 99-й сезон премьерой "Пер Гюнта"

МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Вахтанговский театр 7 сентября покажет в новом 99-м сезоне премьерный спектакль Юрия Бутусова в качестве главного режиссера театра – "Пер Гюнт" Генрика Ибсена, сообщил в пятницу на сборе труппы художественный руководитель театра Римас Туминас.

Постановка будет представлена в рамках фестиваля искусств "Черешневый лес". Вместе с Бутусовым над спектаклем работали художники Максим Обрезков и Александр Барменков. В главной роли выступают два актера Сергей Волков и Павел Попов.

"В этой истории актер должен прожить всю жизнь героя – от молодости до самой старости, поэтому у некоторых режиссеров в спектакле участвуют несколько артистов для разного возраста героя. У меня два Пер Гюнта, но они делятся не по возрасту, а по каким-то другим признакам, связанным с разными человеческими качествами", - говорит Бутусов.

По его мнению, Волков - очень талантливый человек, очень глубокий, несмотря на свою молодость, и он очень в него верит. Отметил режиссер и актера Попова.

"Я в сентябре начинаю читки сценической версии романа Льва Толстого "Война и мир". Также возвращаюсь к Пушнику и буду ставить спектакль "Маленькие трагедии" с Людмилой Максаковой. А на Новой сцене в конце ноября состоится премьера спектакля Николая Коляды по его собственной пьесе "Баба Шанель". Весной французский режиссер Клеман Эрвье-Леже представит спектакль "Двойное непостоянство" Мариво", - сказал Туминас.

По его словам, сезон завершит спектакль "Мертвые души" Николая Гоголя в постановке режиссера Ивана Поповского.

На сцене Арт-Кафе состоится премьера сказки Пушкина "Сказка о попе и его работнике Балде" в постановке молодого режиссера Александра Коручекова.

На Симоновской сцене театра в ноябре планируют выпустить спектакль по произведению Кафки "Превращение". Постановщик - Йозуа Резинг. И на студенческой сцене Анна Горушкина поставит спектакль "Платонов" по произведениям писателя. В этой работе заняты стажеры Вахтанговского театра.