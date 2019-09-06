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РИА Новости

Нетаньяху обсудил с главой Пентагона Иран, Сирию и Ливан

14:29 06.09.2019
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© РИА Новости / Алексей ДружининПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© РИА Новости / Алексей Дружинин
ТЕЛЬ-АВИВ, 6 сен - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе визита в Лондон обсудил с главой Пентагона Марком Эспером Иран, Сирию, Ливан и ливанское движение "Хезболлах".
"Мы только что завершили крайне успешный дипломатический визит с очень хорошими встречами с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и министром обороны Беном Уоллесом", - приводит канцелярия слова Нетаньяху.
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"Вчера у меня была важная встреча с главой Пентагона Марком Эспером. Мы обсудили весь регион - от Ирана, до Сирии, Ливана, "Хезболлах" и различные вызовы и атаки в нашем отношении, действия, которые мы предприняли, чтобы предотвратить их, координацию, которую мы призваны осуществлять особенно в отношении Сирии, и другие вещи ", - добавил глава правительства Израиля.
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