Нетаньяху обсудил с главой Пентагона Иран, Сирию и Ливан

"Мы только что завершили крайне успешный дипломатический визит с очень хорошими встречами с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и министром обороны Беном Уоллесом", - приводит канцелярия слова Нетаньяху.

"Вчера у меня была важная встреча с главой Пентагона Марком Эспером. Мы обсудили весь регион - от Ирана, до Сирии, Ливана, "Хезболлах" и различные вызовы и атаки в нашем отношении, действия, которые мы предприняли, чтобы предотвратить их, координацию, которую мы призваны осуществлять особенно в отношении Сирии, и другие вещи ", - добавил глава правительства Израиля.