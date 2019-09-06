Выставка Боттичелли во Владивостоке стала историческим событием

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Выставка шедевра Сандро Боттичелли "Мадонна делла Лоджиа" во Владивостоке – это историческое событие, она стала новым этапом развития в сфере межмузейного обмена, заявила в пятницу на пресс-конференции директор Приморской Государственной картинной галереи Алена Даценко.

Картина "Мадонна делла Лоджиа" в конце августа впервые прибыла в Россию. Ее экспозиция проходила в рамках культурной программы на Восточном экономическом форуме, а с 8 сентября картину выставят в Парадном зале Приморской галереи.

"Это казалось фантастикой, но мечта сбылась. Приморская Государственная картинная галерея – первый региональный музей в России, который сделал выставку с галереей Уффици", - сказала Даценко.

Она добавила, что выставка Боттичелли во Владивостоке – историческое событие, которое дает возможность дальнейшего сотрудничества. "Сейчас мы представляем одно из величайших творений Боттичелли – "Мадонна делла Лоджиа", произведение середины XV столетия – как новую ступень в отношениях межмузейного обмена", - сказала директор.