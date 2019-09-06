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РИА Новости
Культура

Выставка Боттичелли во Владивостоке стала историческим событием

15:27 06.09.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПосетительница фотографирует картину Боттичелли "Мадонна делла Лоджиа"
Посетительница фотографирует картину Боттичелли Мадонна делла Лоджиа
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Выставка шедевра Сандро Боттичелли "Мадонна делла Лоджиа" во Владивостоке – это историческое событие, она стала новым этапом развития в сфере межмузейного обмена, заявила в пятницу на пресс-конференции директор Приморской Государственной картинной галереи Алена Даценко.
Картина "Мадонна делла Лоджиа" в конце августа впервые прибыла в Россию. Ее экспозиция проходила в рамках культурной программы на Восточном экономическом форуме, а с 8 сентября картину выставят в Парадном зале Приморской галереи.
"Это казалось фантастикой, но мечта сбылась. Приморская Государственная картинная галерея – первый региональный музей в России, который сделал выставку с галереей Уффици", - сказала Даценко.
Она добавила, что выставка Боттичелли во Владивостоке – историческое событие, которое дает возможность дальнейшего сотрудничества. "Сейчас мы представляем одно из величайших творений Боттичелли – "Мадонна делла Лоджиа", произведение середины XV столетия – как новую ступень в отношениях межмузейного обмена", - сказала директор.
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКартину Боттичелли "Мадонна делла Лоджиа" привезли во Владивосток
Картину Боттичелли Мадонна делла Лоджиа привезли во Владивосток
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Картину Боттичелли "Мадонна делла Лоджиа" привезли во Владивосток
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Тактильная копия картины Боттичелли Мадонна делла Лоджиа, выставленная в отделении Сбербанка на Восточном экономическом форуме
2 сентября, 06:29РИА Новости
Тактильную копию шедевра Боттичелли покажут во Владивостоке после ВЭФ
600000
КультураНовости культурыВыставкиСандро Боттичелли (Алессандро Филипепи)Владивосток
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