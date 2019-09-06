Суд признал банкротом "генерала Диму", бизнесмена Дмитрия Якубовского

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Арбитражный суд Московской области признал банкротом адвоката и предпринимателя Дмитрия Якубовского, известного ранее как "генерал Дима", следует из опубликованной в пятницу резолютивной части решения суда.
Суд начал распродажу имущества коммерсанта. Финансовым управляющим утвержден Артем Сладков, его отчет о ходе банкротства суд заслушает 4 марта. При этом сам "генерал Дима", судя по сообщениям СМИ, уже давно живет в Швейцарии.
30 ноября 2017, 03:16РИА НовостиСуд заморозил активы адвоката Якубовского
Первую процедуру банкротства Якубовского - реструктуризацию долгов - подмосковный суд ввел в декабре 2017 года по заявлению межрайонной инспекции ФНС №22 по Московской области. Суд тогда включил задолженность адвоката перед бюджетной системой России более чем 2,2 миллиарда рублей в реестр требований его кредиторов.
Долг подтвержден решением Одинцовского горсуда, который в мае 2017 года взыскал с Якубовского в пользу ФНС более 1,9 миллиарда рублей недоимки по налогу на доходы физических лиц за 2015 год и около 199 миллионов рублей пени.
Якубовский занимал различные посты в высших эшелонах власти, запомнился скандалами с участием высокопоставленных силовиков, в частности с начальником службы безопасности президента РФ Александром Коржаковым и Михаилом Барсуковым, который позднее стал директором ФСБ.
Якубовский был дважды судим, отбывал наказание в спецзоне для бывших сотрудников правоохранительных органов и спецслужб. Он вышел на свободу в 1998 году, а в 2001 году судимости были сняты. В качестве адвоката он представлял интересы небезызвестного бизнесмена Сергея Михайлова и бывшего топ-менеджера "Аэрофлота" Николая Глушкова.