Суд признал банкротом "генерала Диму", бизнесмена Дмитрия Якубовского

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Арбитражный суд Московской области признал банкротом адвоката и предпринимателя Дмитрия Якубовского, известного ранее как "генерал Дима", следует из опубликованной в пятницу резолютивной части решения суда.

Суд начал распродажу имущества коммерсанта. Финансовым управляющим утвержден Артем Сладков, его отчет о ходе банкротства суд заслушает 4 марта. При этом сам "генерал Дима", судя по сообщениям СМИ, уже давно живет в Швейцарии.

Первую процедуру банкротства Якубовского - реструктуризацию долгов - подмосковный суд ввел в декабре 2017 года по заявлению межрайонной инспекции ФНС №22 по Московской области. Суд тогда включил задолженность адвоката перед бюджетной системой России более чем 2,2 миллиарда рублей в реестр требований его кредиторов.

Долг подтвержден решением Одинцовского горсуда, который в мае 2017 года взыскал с Якубовского в пользу ФНС более 1,9 миллиарда рублей недоимки по налогу на доходы физических лиц за 2015 год и около 199 миллионов рублей пени.

Якубовский занимал различные посты в высших эшелонах власти, запомнился скандалами с участием высокопоставленных силовиков, в частности с начальником службы безопасности президента РФ Александром Коржаковым и Михаилом Барсуковым, который позднее стал директором ФСБ.