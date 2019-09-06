Россия и Ирак обсудили возобновление сотрудничества по мирному атому

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Россия и Ирак обсудили перспективы возобновления сотрудничества в сфере мирного атома, говорится в опубликованном в пятницу сообщении департамента коммуникаций госкорпорации "Росатом".

"4 сентября 2019 года заместитель генерального директора госкорпорации "Росатом" по международной деятельности Николай Спасский принял по его просьбе чрезвычайного и полномочного посла Ирака в Российской Федерации Хайдара Мансура Хади", - говорится в сообщении.