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РИА Новости
Ядерные технологии

Россия и Ирак обсудили возобновление сотрудничества по мирному атому

14:26 06.09.2019 (обновлено: 14:29 06.09.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Логотип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Россия и Ирак обсудили перспективы возобновления сотрудничества в сфере мирного атома, говорится в опубликованном в пятницу сообщении департамента коммуникаций госкорпорации "Росатом".
"4 сентября 2019 года заместитель генерального директора госкорпорации "Росатом" по международной деятельности Николай Спасский принял по его просьбе чрезвычайного и полномочного посла Ирака в Российской Федерации Хайдара Мансура Хади", - говорится в сообщении.
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"С учетом исторического опыта советского времени обсуждались перспективы возобновления сотрудничества между двумя странами в сфере мирного использования атомной энергии", - отмечает Росатом.
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