Лукашенко попросил Россию "не наклонять и не гнобить" Белоруссию

"Это же наши люди, наши братья. Мы с ними были всегда вместе, они всегда подставляли нам плечо. И то, что у нас сегодня проблемы порой с Россией, так это же не с русскими людьми и не с россиянами. Они блестяще к нам относятся", — сказал Лукашенко во время рабочей поездки в Брест.