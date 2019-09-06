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РИА Новости

Лукашенко попросил Россию "не наклонять и не гнобить" Белоруссию

14:25 06.09.2019 (обновлено: 17:10 06.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МИНСК, 6 сен — РИА Новости. Александр Лукашенко заявил, что Россия должна быть "старшим братом" Белоруссии и не "наклонять" ее. Его слова передает сайт Sputnik Беларусь.
Лукашенко отметил, что белорусы "не позволят предать нашего старшего брата". Однако он попросил, чтобы в России "не гнобили, <...> а в трудную минуту поддержали".
Президент подчеркнул, что граждане двух стран — один народ.

"Это же наши люди, наши братья. Мы с ними были всегда вместе, они всегда подставляли нам плечо. И то, что у нас сегодня проблемы порой с Россией, так это же не с русскими людьми и не с россиянами. Они блестяще к нам относятся", — сказал Лукашенко во время рабочей поездки в Брест.

Он добавил, что Белоруссия никогда не предаст Россию и не отвернется от нее.
"Даже без меня этого не будет", — заключил Лукашенко.
Ранее на встрече с главой МИД Латвии Эдгаром Ринкевичем он заявил, что ни за какие деньги не прекратит отношения с Россией.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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Договор об интеграции

В конце 2018 года Минск и Москва договорились о создании рабочей группы по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции.
Этим летом состоялись переговоры Лукашенко и Путина.
Было решено к 1 ноября разработать около 28 дорожных карт по интеграции в различных сферах, к середине 2020-го — унифицированное законодательство, а с 2021 года запустить на единых правилах нефтегазовый, промышленный, сельскохозяйственный и транспортный рынки.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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Лукашенко призвал в защите страны не рассчитывать на Россию
При этом Лукашенко предложил снять все спорные вопросы и подготовить программу действий до 8 декабря 2019 года.
В минувший вторник белорусскому президенту передали проект программы действий по интеграции.
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SputnikАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Что то младший брат Крым не признает российским. Да и в Сирии нам не помогает, да и вообще не помогает в трудную минуту, тогда как брат старший и не бросает их)))))
6 сентября, 14:53
Руслан Мурадов
28055264323
Мы Белорусы не хотим жить в одном государстве с Россией! Дружить давайте, а за независимость моей родины жизнь отдам!
6 сентября, 15:14
vv14d.n
160173354102
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