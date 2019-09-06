Лукашенко попросил Россию "не наклонять и не гнобить" Белоруссию

МИНСК, 6 сен — РИА Новости. Александр Лукашенко заявил, что Россия должна быть "старшим братом" Белоруссии и не "наклонять" ее. Его слова передает сайт Sputnik Беларусь.
Лукашенко отметил, что белорусы "не позволят предать нашего старшего брата". Однако он попросил, чтобы в России "не гнобили, <...> а в трудную минуту поддержали".
Президент подчеркнул, что граждане двух стран — один народ.
"Это же наши люди, наши братья. Мы с ними были всегда вместе, они всегда подставляли нам плечо. И то, что у нас сегодня проблемы порой с Россией, так это же не с русскими людьми и не с россиянами. Они блестяще к нам относятся", — сказал Лукашенко во время рабочей поездки в Брест.
Он добавил, что Белоруссия никогда не предаст Россию и не отвернется от нее.
"Даже без меня этого не будет", — заключил Лукашенко.
Ранее на встрече с главой МИД Латвии Эдгаром Ринкевичем он заявил, что ни за какие деньги не прекратит отношения с Россией.
Договор об интеграции
В конце 2018 года Минск и Москва договорились о создании рабочей группы по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции.
Этим летом состоялись переговоры Лукашенко и Путина.
Было решено к 1 ноября разработать около 28 дорожных карт по интеграции в различных сферах, к середине 2020-го — унифицированное законодательство, а с 2021 года запустить на единых правилах нефтегазовый, промышленный, сельскохозяйственный и транспортный рынки.
При этом Лукашенко предложил снять все спорные вопросы и подготовить программу действий до 8 декабря 2019 года.
В минувший вторник белорусскому президенту передали проект программы действий по интеграции.
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