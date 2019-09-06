Эксперты оценили идею либерализации экономических статей Уголовного кодекса

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Тема либерализации экономических статей очень актуальна, мошенники должны лишаться имущества и оставаться еще и должны обществу, но пока этом вопрос остается на уровне обсуждения, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

В пятницу президент России Владимир Путин на встрече с общественностью на Дальнем Востоке заявил, что считает необходимым изменить виды наказания по экономическим статьям. По его словам, эти статьи нужно либерализовать. Глава государства указал, что есть иные виды наказания, альтернативные заключению под стражу, например, домашний арест.

"Это разумный подход, ведь экономические преступления не против личности. Это преступления с целью завладеть собственностью, имуществом. Как правило, очень крупным, слово "экономическое" здесь ключевое. В этой связи коммерсанты, которые рискуют и пытаются достичь результата в плане завладения чужим имуществом, готовы иногда даже понести наказание в виде лишения свободы, но при этом укрыть свое имущество", - заявил эксперт движения "Сильная Россия" по юридическим вопросам Янис Юкша.

При этом он считает, что лицо, "которое нажило незаконно имущество, мало того, что должно его лишиться, но еще и остаться должным обществу". "Важно, чтобы лицо, которое идет на подобные действия, четко понимало, что никакого имущество у него не останется, оно получит судимость и не сможет заниматься определенной деятельностью", - отметил Юкша.

При этом он признал, что есть нюанс. "Часто пытаются представить преступления по статье 159 УК РФ ("мошенничество") так, словно они совершают преступления с целью экономической деятельности. Вот эти вещи должны быть четко квалифицированы, более того, необходимо разъяснение вышестоящих судов, в том числе и Верховного суда, а может и Конституционного суда, о применении тех или иных норм с точки зрения именно экономических преступлений. В этом случае правосудие свершится", - заключил Юкша.

С тем, что тема либерализации экономических статей УК РФ актуальна, согласен и партнер юридической фирмы "ФБК Право" кандидат юридических наук Александр Ермоленко. Однако он считает, что эта проблема не продвигается на практике.

"Конечно, это актуально в том смысле, что уголовное право превратилось в способ решения коммерческих задач", - заявил Ермоленко.

По его словам, пока ситуация только усугубляется.