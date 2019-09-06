Директор турфирмы осуждена за продажу несуществующих путевок в Сочи

СОЧИ, 6 сен – РИА Новости. Суд в Сочи приговорил директора туристического агентства, которая продала несуществующие путевки на шесть миллионов рублей, к четырем годам лишения свободы, сообщает ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, в дежурную часть УВД Сочи поступило несколько сообщений от граждан из разных регионов России, о том, что они стали жертвами мошенников. Как поясняли пострадавшие, на туристическом сайте они покупали путевки на курорт, оплачивая полную стоимость онлайн. Уже в Сочи они узнавали, что оплата за их проживание в отеле не вносилась, говорится в сообщении. Полицейские установили личность владельца сайта, оказавшуюся директором туристического агентства, и задержали ее.

Всего от действий мошенницы пострадали 85 россиян, ущерб составил более шести миллионов рублей.

Ведомство отмечает, что женщина создала сайт, на котором опубликовала информацию, скопированную с популярных туристических интернет-ресурсов. Потерпевшие оплачивали понравившиеся им туры, а их деньги шли на счет мошеннице. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".