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РИА Новости
Туризм

Директор турфирмы осуждена за продажу несуществующих путевок в Сочи

15:09 06.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТуристы отдыхают на пляже в Сочи
Туристы отдыхают на пляже в Сочи
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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СОЧИ, 6 сен – РИА Новости. Суд в Сочи приговорил директора туристического агентства, которая продала несуществующие путевки на шесть миллионов рублей, к четырем годам лишения свободы, сообщает ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
По данным ведомства, в дежурную часть УВД Сочи поступило несколько сообщений от граждан из разных регионов России, о том, что они стали жертвами мошенников. Как поясняли пострадавшие, на туристическом сайте они покупали путевки на курорт, оплачивая полную стоимость онлайн. Уже в Сочи они узнавали, что оплата за их проживание в отеле не вносилась, говорится в сообщении. Полицейские установили личность владельца сайта, оказавшуюся директором туристического агентства, и задержали ее.
Всего от действий мошенницы пострадали 85 россиян, ущерб составил более шести миллионов рублей.
Ведомство отмечает, что женщина создала сайт, на котором опубликовала информацию, скопированную с популярных туристических интернет-ресурсов. Потерпевшие оплачивали понравившиеся им туры, а их деньги шли на счет мошеннице. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".
"Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Сочинский Центральный районный суд, по решению которого женщине назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
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