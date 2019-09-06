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РИА Новости

В ЛНР заявили, что сбили беспилотник силовиков у линии соприкосновения

14:16 06.09.2019
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ЛНР
Военнослужащий Народной милиции ЛНР
© РИА Новости
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Военнослужащий Народной милиции ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 6 сен - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в пятницу начальник пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями.
"Пятого сентября в районе населенного пункта Первомайск при попытке ведения воздушной разведки нашими военнослужащими был обнаружен и сбит беспилотный летательный аппарат противника типа "Фурия", - сообщил Осадчий.
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Он уточнил, что фото- и видеоматериалы с БПЛА переданы в Генпрокуратуру ЛНР и приобщены к уголовным делам в отношении командира 72-й бригады украинских силовиков.
"В настоящее время установлено, что во время набора высоты с позиции третьей механизированной роты второго механизированного батальона 72 бригады в районе  населенного пункта Новоалександровка (под контролем украинских силовиков - ред.) в объектив камеры беспилотника попали замаскированные украинские минометы 2Б11 в количестве шести единиц, размещенные на территории жилого домовладения", - добавил начальник пресс-службы.
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