В школах 12 районов Волгоградской области появились новые спортзалы

ВОЛГОГРАД, 6 сен – РИА Новости. Новые спортивные залы открылись в школах 12 районов Волгоградской области в рамках национального проекта "Образование", сообщает в пятницу пресс-служба администрации региона.

"В 12 общеобразовательных организациях волгоградского региона — школах Быковского, Еланского, Жирновского, Киквидзенского, Новониколаевского, Октябрьского, Ольховского, Палласовского, Светлоярского, Урюпинского, Городищенского районов, а также в городском округе - городе Михайловка — открылись обновленные спортивные залы", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что новые залы появились благодаря реализации регионального проекта "Успех каждого ребенка" в рамках нацпроекта "Образование". По данным ведомства, спортзалы в 12 школах были полностью отремонтированы, на полу постелено специальное спортивное покрытие, кроме того приобретен новый инвентарь.