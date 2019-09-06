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РИА Новости
Волгоградская область

В школах 12 районов Волгоградской области появились новые спортзалы

14:13 06.09.2019
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© Фото : Денис ГришкинСпортзал в школе
Спортзал в школе
© Фото : Денис Гришкин
Спортзал в школе . Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 6 сен – РИА Новости. Новые спортивные залы открылись в школах 12 районов Волгоградской области в рамках национального проекта "Образование", сообщает в пятницу пресс-служба администрации региона.
"В 12 общеобразовательных организациях волгоградского региона — школах Быковского, Еланского, Жирновского, Киквидзенского, Новониколаевского, Октябрьского, Ольховского, Палласовского, Светлоярского, Урюпинского, Городищенского районов, а также в городском округе - городе Михайловка — открылись обновленные спортивные залы", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что новые залы появились благодаря реализации регионального проекта "Успех каждого ребенка" в рамках нацпроекта "Образование". По данным ведомства, спортзалы в 12 школах были полностью отремонтированы, на полу постелено специальное спортивное покрытие, кроме того приобретен новый инвентарь.
По информации администрации, реализация программы по укреплению материально-технической базы образовательных учреждений региона находится на контроле губернатора Андрея Бочарова, за последние пять лет в Волгоградской области отремонтированы и оснащены новым оборудованием более 100 спортзалов, созданы свыше 400 клубов и секций, в которых занимается 114 тысяч детей.
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