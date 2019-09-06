Российские компании направятся с бизнес-миссией в Бразилию в ноябре

МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Совет предпринимателей Россия-Бразилия планирует организовать в ноябре бизнес-миссию российских компаний для проведения на полях саммита БРИКС в Бразилии двустороннего форума Советов предпринимателей, сообщил председатель Совета предпринимателей Россия-Бразилия, член правления Российского союза промышленников и предпринимателей, генеральный директор ПАО "ФосАгро" Андрей Гурьев.

"К сожалению, товарооборот России с Бразилией в 2018 году сократился на 3.6% и составил 5 миллиардов долларов. Эта цифра никак не соответствует потенциалу экономических связей между странами. Мы видим большие перспективы для интенсификации товарооборота в различных сферах экономики. Уверен, что бразильские партнеры заинтересованы в этом не меньше. Это наша общая амбициозная задача", - отметил Гурьев.

По его словам, Совет должен активизировать свою деятельность в свете проведения важнейшего события межгосударственного уровня - саммита стран БРИКС 13-14 ноября в городе Бразилиа.