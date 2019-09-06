Российские компании направятся с бизнес-миссией в Бразилию в ноябре

МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Совет предпринимателей Россия-Бразилия планирует организовать в ноябре бизнес-миссию российских компаний для проведения на полях саммита БРИКС в Бразилии двустороннего форума Советов предпринимателей, сообщил председатель Совета предпринимателей Россия-Бразилия, член правления Российского союза промышленников и предпринимателей, генеральный директор ПАО "ФосАгро" Андрей Гурьев.
"К сожалению, товарооборот России с Бразилией в 2018 году сократился на 3.6% и составил 5 миллиардов долларов. Эта цифра никак не соответствует потенциалу экономических связей между странами. Мы видим большие перспективы для интенсификации товарооборота в различных сферах экономики. Уверен, что бразильские партнеры заинтересованы в этом не меньше. Это наша общая амбициозная задача", - отметил Гурьев.
По его словам, Совет должен активизировать свою деятельность в свете проведения важнейшего события межгосударственного уровня - саммита стран БРИКС 13-14 ноября в городе Бразилиа.
"Наши бразильские коллеги обозначили высокую заинтересованность в организации двусторонней встречи российского и бразильского бизнес-кругов. От лица руководства Совета я готов подтвердить намерение нашего бизнеса принять самое активное участие как в саммите БРИКС, так и в Деловом Совете БРИКС. На ноябрь планируем организацию бизнес-миссии российских предпринимателей в Бразилию для проведения двустороннего российско-бразильского Форума Советов предпринимателей на полях саммита. Это прекрасный шанс как для российских, так и для бразильских компаний представить свои проекты в присутствии первых лиц государств", - сказал Гурьев.