СМИ сообщили подробности столкновения двух Су-34 в небе над Липецком

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Истребители-бомбардировщики Су-34, столкнувшиеся во время тренировочного полета в Липецкой области, получили сильные повреждения, сообщил Истребители-бомбардировщики Су-34, столкнувшиеся во время тренировочного полета в Липецкой области, получили сильные повреждения, сообщил РЕН ТВ.

Ранее источники телеканала рассказали, что два самолета соприкоснулись в воздухе "из-за потери визуального контакта". Пилоты посадили Су-34, несмотря на повреждения. По предварительной информации, никто не пострадал.

Как отметил РЕН ТВ, у одного из истребителей пострадали кабина, двигатель и фюзеляж. Другой самолет потерял законцовку крыла с аппаратурой комплекса радиоэлектронного противодействия.

Один из Су-34 получил удар по кабине концом крыла другого самолета. При этом истребители столкнулись во второй раз при попытке отвернуть самолеты. В двигатель одного из самолетов также попали обломки.

По информации телеканала, один из Су-34 направят на завод для ремонта.