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РИА Новости

СМИ сообщили подробности столкновения двух Су-34 в небе над Липецком

14:09 06.09.2019 (обновлено: 15:34 06.09.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкИстребители-бомбардировщики СУ-34
Истребители-бомбардировщики СУ-34
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Истребители-бомбардировщики Су-34, столкнувшиеся во время тренировочного полета в Липецкой области, получили сильные повреждения, сообщил РЕН ТВ.
Ранее источники телеканала рассказали, что два самолета соприкоснулись в воздухе "из-за потери визуального контакта". Пилоты посадили Су-34, несмотря на повреждения. По предварительной информации, никто не пострадал.
Как отметил РЕН ТВ, у одного из истребителей пострадали кабина, двигатель и фюзеляж. Другой самолет потерял законцовку крыла с аппаратурой комплекса радиоэлектронного противодействия.
Один из Су-34 получил удар по кабине концом крыла другого самолета. При этом истребители столкнулись во второй раз при попытке отвернуть самолеты. В двигатель одного из самолетов также попали обломки.
По информации телеканала, один из Су-34 направят на завод для ремонта.
Позднее источник РИА Новости в силовых структурах подтвердил информацию о соприкосновении двух истребителей в воздухе.
Истребитель-бомбардировщик Су-34
18 января, 11:36РИА Новости
Фронтовой бомбардировщик Су-34. Летно-технические характеристики
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Су-34Липецкая областьПроисшествия
Популярные комментарии
Самое главное, что никто не погиб.
6 сентября, 14:14
Ivan Vdulin
6610001
Слава Богу,что так,а то сколько бы было радости у наших "партнёров".
6 сентября, 14:40
Валентин Гусятин
2010103
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