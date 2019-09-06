Президент Афганистана отложил поездку в США, сообщили СМИ

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Президент Афганистана Ашраф Гани отложил поездку в Вашингтон, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на источники.
Ранее источник в администрации афганского лидера сообщил РИА Новости, что Гани проведет 7 сентября переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом в Вашингтоне.
По данным источников телеканала, поездка президента откладывается. Причина переноса визита не указывается.
США и "Талибан" ранее согласовали проект соглашения по урегулированию из 11 пунктов, который после финализации должны будут подписать госсекретарь США Майк Помпео и руководитель политофиса радикального движения "Талибан" в Дохе Мулла Барадар.
США и "Талибан" провели девять раундов переговоров в Катаре. Стороны рассчитывают прийти к соглашению о сроках вывода американских войск из страны в обмен на гарантии неиспользования афганской территории для нападения на США или другие страны. Правительство Афганистана в переговорах не участвует, хотя США настаивают, что афганские власти должны участвовать в окончательном урегулировании.