Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-06T14:06Z
https://ria.ru/20190906/1558392264.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/112294/77/1122947763_0:179:3006:1870_1036x0_80_0_0_63665f6883eaa6da75a42fcbd268960c.jpg
РИА Новости

Президент Афганистана отложил поездку в США, сообщили СМИ

14:06 06.09.2019
734
© Фотохост-агентство / Перейти в фотобанкПрезидент Исламской Республики Афганистан Ашраф Гани Ахмадзай
Президент Исламской Республики Афганистан Ашраф Гани Ахмадзай
© Фотохост-агентство
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Президент Афганистана Ашраф Гани отложил поездку в Вашингтон, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на источники.
Ранее источник в администрации афганского лидера сообщил РИА Новости, что Гани проведет 7 сентября переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом в Вашингтоне.
По данным источников телеканала, поездка президента откладывается. Причина переноса визита не указывается.
США и "Талибан" ранее согласовали проект соглашения по урегулированию из 11 пунктов, который после финализации должны будут подписать госсекретарь США Майк Помпео и руководитель политофиса радикального движения "Талибан" в Дохе Мулла Барадар.
США и "Талибан" провели девять раундов переговоров в Катаре. Стороны рассчитывают прийти к соглашению о сроках вывода американских войск из страны в обмен на гарантии неиспользования афганской территории для нападения на США или другие страны. Правительство Афганистана в переговорах не участвует, хотя США настаивают, что афганские власти должны участвовать в окончательном урегулировании.
Полиция патрулирует улицы в Кабуле
4 сентября, 12:55РИА Новости
Правительство Афганистана обеспокоено проектом соглашения США с талибами
610100
Обсудить 0
Ашраф Гани АхмадзайАфганистанСШАВ мире
Рекомендуем
Наркобарон Хоакин Гусман Лоэра
Президент Мексики: средства наркобарона Коротышки не должны остаться в США
РИА
Новости
Участники акции протеста в Гонконге. 31 августа 2019
Меркель обсудила с премьером Госсовета Китая ситуацию в Гонконге
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и лидер Лейбористской партии Джереми Корбин во время заседания Палаты общин в Лондоне
Британская оппозиция не поддержит проведение выборов до 31 октября
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Джонсон обвинил оппозицию в намерении "запереть" Британию в Евросоюзе
Лента
новостей
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы, на шоссе Франсиско Фахардо в Каракасе
ГП Венесуэлы начала расследование против Гуаидо за попытку продать регион
Роберт Мугабе
Президент Кении распорядился приспустить флаги в связи с кончиной Мугабе
Прохожие осматривают место взрыва в Кабуле, Афганистан. 3 сентября 2019
Граждане России не пострадали при теракте в Кабуле
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Мадуро призвал ГП отреагировать на планы оппозиции продать регион Эссекибо
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео сообщил, когда США обнародуют мирный план по Ближнему Востоку
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский помиловал лиц, об освобождении которых идут переговоры с Россией
Молодые люди в национальных флагах США и России
Американский сенатор призвал к открытому диалогу между Россией и США
Полиция патрулирует улицы Афганистана
В Афганистане талибы напали на город Фарах
Торжественная церемония по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны в Варшаве
Журналист назвал Польшу врагом российской государственности
Сотрудники правоохранительных органов возле здания МВД Афганистана в Кабуле. 30 мая 2018
МВД Афганистана сообщило о гибели десяти человек при взрыве в Кабуле
Противники Brexit в Лондоне. 4 сентября 2019
Джонсон с позором проиграл Путину: Великобритания теряет независимость
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:37В Филиппинах четыре человека ранены из-за взрыва бомбы на рынке
06:32Число жертв урагана "Дориан" на Багамах выросло до 43 человек
06:31СМИ: Boeing столкнулся с проблемами во время испытаний лайнера 777X
06:10Эксперт: уровень отношений Китая и США снизился до "точки замерзания"
06:08Почетной императрице Японии сделают операцию по удалению рака груди
05:22СМИ: Китай заявил США о готовности закупить американскую сельхозпродукцию
05:15Памятник Чайковскому установят у Мариинского театра в 2020 году
04:54Немецкий политик заявил о серьезных последствиях от ответных санкций России
04:11В Лобне пенсионерка отдала 300 тысяч рублей и украшения за снятие “порчи”
03:45Исследование: банки за семь месяцев нарастили выдачу кредиток на 23%
03:41Мадуро приостановил диалог с оппозицией, обвинив в попытках продать регион
03:30Исследование: россияне стали экономнее развлекаться на выходных
03:26Ученые выявили пользу коры ольхи как природного антиоксиданта
03:20Заворотнюк сделает заявление о состоянии своего здоровья
03:19"Астраханского Хатико", ждущего хозяина на пепелище, сняли на видео
03:17Врач заявил, что не существует таблетки или эффективной диеты от ожирения
03:08Источник: следующий пуск российской ракеты "Союз" с космодрома Куру отложен
02:52Власти Сан-Франциско признали стрелковую ассоциацию террористами
02:36Площадь лесных пожаров в РФ в зоне активного тушения уменьшилась за сутки
02:16Дипломаты проверяют информацию о гибели на судне в Калифорнии уроженки РФ
Лента новостейМолния