Президент Афганистана отложил поездку в США, сообщили СМИ

США и "Талибан" ранее согласовали проект соглашения по урегулированию из 11 пунктов, который после финализации должны будут подписать госсекретарь США Майк Помпео и руководитель политофиса радикального движения "Талибан" в Дохе Мулла Барадар.

США и "Талибан" провели девять раундов переговоров в Катаре. Стороны рассчитывают прийти к соглашению о сроках вывода американских войск из страны в обмен на гарантии неиспользования афганской территории для нападения на США или другие страны. Правительство Афганистана в переговорах не участвует, хотя США настаивают, что афганские власти должны участвовать в окончательном урегулировании.