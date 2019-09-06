Бывшему гендиректору грузинского "Рустави 2" предъявили новые обвинения

ТБИЛИСИ, 6 сен — РИА Новости. Генпрокуратура Грузии предъявила экс-гендиректору телекомпании "Рустави 2" Нике Гварамии новые обвинения.

"Гварамия обвиняется в растрате большого количества имущества телекомпании <…> группой по предварительной договоренности и при использовании служебных полномочий", — заявил представитель прокуратуры на брифинге.

Он добавил, что вместе с экс-гендиректором обвиняется бывший финансовый директор телекомпании Каха Дамения.

Гварамия и Дамения должны в пятницу явиться в прокуратуру для официального предъявления обвинений.

Экс-гендиректор прокомментировал ситуацию и написал в фейсбуке, что его телеканал "все равно выйдет в эфир", несмотря на старания прокуратуры.

Ранее Генпрокуратура обвинила Гварамию в умышленном причинении ущерба телеканалу на сумму более двух миллионов долларов. Суд назначил для него залог в размере более 13 тысяч долларов.