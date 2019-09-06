Бывшему гендиректору грузинского "Рустави 2" предъявили новые обвинения

ТБИЛИСИ, 6 сен — РИА Новости. Генпрокуратура Грузии предъявила экс-гендиректору телекомпании "Рустави 2" Нике Гварамии новые обвинения.
"Гварамия обвиняется в растрате большого количества имущества телекомпании <…> группой по предварительной договоренности и при использовании служебных полномочий", — заявил представитель прокуратуры на брифинге.
Он добавил, что вместе с экс-гендиректором обвиняется бывший финансовый директор телекомпании Каха Дамения.
Гварамия и Дамения должны в пятницу явиться в прокуратуру для официального предъявления обвинений.
Экс-гендиректор прокомментировал ситуацию и написал в фейсбуке, что его телеканал "все равно выйдет в эфир", несмотря на старания прокуратуры.
Ранее Генпрокуратура обвинила Гварамию в умышленном причинении ущерба телеканалу на сумму более двух миллионов долларов. Суд назначил для него залог в размере более 13 тысяч долларов.
Гварамию уволили с должности гендиректора 18 июля, сразу после того, как "Рустави 2" сменил владельцев. В августе он заявил, что основал новую телекомпанию под названием "Мтавари архи", и предложил трудоустроить уволившихся с "Рустави 2" журналистов. Телекомпания должна начать вещание 9 сентября.
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