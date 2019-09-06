Посол рассказал о планах Мьянмы по закупке российских истребителей

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Мьянма намерена продолжить закупку российских истребителей, причем не только типа Су-30, но и следующего поколения, ведутся переговоры, заявил в интервью РИА Новости посол Мьянмы в РФ Ко Ко Шейн.

На завершившемся 1 сентября авиакосмическом салоне МАКС-2019 был впервые представлен экспортный вариант истребителя пятого поколения Су-57.

"Мы хотели бы купить не только истребители Су-30, но и самолеты следующего поколения, конечно в том случае, если Россия захочет их продавать", - сказал Ко Ко Шейн.

Он подчеркнул, что переговоры на эту тему продолжаются, однако отказался их детализировать.