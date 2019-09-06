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РИА Новости

Посол рассказал о планах Мьянмы по закупке российских истребителей

14:04 06.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкИстребитель Су-30СМ
Истребитель Су-30СМ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Мьянма намерена продолжить закупку российских истребителей, причем не только типа Су-30, но и следующего поколения, ведутся переговоры, заявил в интервью РИА Новости посол Мьянмы в РФ Ко Ко Шейн.
На завершившемся 1 сентября авиакосмическом салоне МАКС-2019 был впервые представлен экспортный вариант истребителя пятого поколения Су-57.
"Мы хотели бы купить не только истребители Су-30, но и самолеты следующего поколения, конечно в том случае, если Россия захочет их продавать", - сказал Ко Ко Шейн.
Он подчеркнул, что переговоры на эту тему продолжаются, однако отказался их детализировать.
Россия и Мьянма заключили в 2018 году контракт на поставку шести истребителей Су-30СМ. В этом году Мьянма получила шесть учебно-боевых самолетов Як-130 по контракту от 2017 года.
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