Посол рассказал о планах Мьянмы по закупке российских истребителей

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Мьянма намерена продолжить закупку российских истребителей, причем не только типа Су-30, но и следующего поколения, ведутся переговоры, заявил в интервью РИА Новости посол Мьянмы в РФ Ко Ко Шейн.
На завершившемся 1 сентября авиакосмическом салоне МАКС-2019 был впервые представлен экспортный вариант истребителя пятого поколения Су-57.
"Мы хотели бы купить не только истребители Су-30, но и самолеты следующего поколения, конечно в том случае, если Россия захочет их продавать", - сказал Ко Ко Шейн.
Он подчеркнул, что переговоры на эту тему продолжаются, однако отказался их детализировать.
Россия и Мьянма заключили в 2018 году контракт на поставку шести истребителей Су-30СМ. В этом году Мьянма получила шесть учебно-боевых самолетов Як-130 по контракту от 2017 года.