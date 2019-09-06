Булаев прокомментировал идею предоставить охрану членам ЦИК

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Заместитель председателя Центризбиркома РФ Николай Булаев, комментируя ситуацию с нападением на главу избирательной комиссии Эллу Памфилову и возможность предоставления охраны сотрудникам ЦИК, усомнился в том, что наличие у человека охраны влияет на его безопасность.

Неизвестный проник минувшей ночью в дом Памфиловой в Подмосковье и неоднократно ударил ее электрошокером, сообщила пресс-служба МВД РФ. Как отметили в ведомстве, злоумышленник скрылся, правоохранители ищут причастных. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК Российской Федерации (разбой). Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов назвал нападение на Памфилову очень серьезным преступлением, отметив необходимость поставить вопрос о предоставлении ей государственной охраны.