Евросоюз предостерег Иран от дальнейшего снижения обязательств по СВПД

БРЮССЕЛЬ, 6 сен - РИА Новости. ЕС призывает Иран воздержаться от любых дальнейших мер, которые подрывают ядерную сделку, заявила в пятницу представитель европейской внешнеполитической службы.

Иран ранее объявил о третьих по счету мерах страны по сокращению обязательств в рамках ядерной сделки в качестве ответной меры на выход более года назад США из договоренности и, как заявляют в Тегеране, отсутствия приверженности соглашению европейских участников сделки.

"Мы с большой озабоченностью восприняли объявление Ираном о третьем этапе снижения обязательств. Мы всегда заявляли, что наша приверженность сделке СВПД зависит от полного ее выполнения Ираном", - заявила журналистам в Брюсселе представитель дипслужбы Майя Косьянчич.

По ее словам, ЕС "продолжает оценивать соответствие Ирана, в том числе на основе отчетов МАГАТЭ".

"Мы призываем Иран отказаться от любой деятельности, которая не соответствует обязательствам по СВПД, и воздержаться от любых других мер, которые подрывают сохранение и полное выполнение соглашения", - подчеркнула она.