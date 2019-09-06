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РИА Новости

Евросоюз предостерег Иран от дальнейшего снижения обязательств по СВПД

13:52 06.09.2019
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 6 сен - РИА Новости. ЕС призывает Иран воздержаться от любых дальнейших мер, которые подрывают ядерную сделку, заявила в пятницу представитель европейской внешнеполитической службы.
Иран ранее объявил о третьих по счету мерах страны по сокращению обязательств в рамках ядерной сделки в качестве ответной меры на выход более года назад США из договоренности и, как заявляют в Тегеране, отсутствия приверженности соглашению европейских участников сделки.
"Мы с большой озабоченностью восприняли объявление Ираном о третьем этапе снижения обязательств. Мы всегда заявляли, что наша приверженность сделке СВПД зависит от полного ее выполнения Ираном", - заявила журналистам в Брюсселе представитель дипслужбы Майя Косьянчич.
По ее словам, ЕС "продолжает оценивать соответствие Ирана, в том числе на основе отчетов МАГАТЭ".
"Мы призываем Иран отказаться от любой деятельности, которая не соответствует обязательствам по СВПД, и воздержаться от любых других мер, которые подрывают сохранение и полное выполнение соглашения", - подчеркнула она.
Ранее Тегеран решил с 6 сентября не связывать себя с ограничениями, предусмотренными ядерной сделкой относительно исследований и разработок в сфере ядерных технологий
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Приостановка Ираном участия в ядерной сделкеСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)БрюссельЕвросоюзМАГАТЭИранСШАВ мире
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