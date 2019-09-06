Выборы в России пройдут хорошо, считает французский эксперт

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Выборы 8 сентября в РФ пройдут хорошо, несмотря на попытки вмешательства в избирательный процесс, заявил французский политолог, генеральный секретарь международного движения "Народный суверенитет", основатель фонда "Защитим детей Донбасса" Эммануэль Марк Андре Леруа.

В пятницу в Совете Федерации РФ прошла встреча председателя Временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрея Климова с международными экспертами.

"Я ожидаю, что выборы пройдут хорошо, несмотря на желание тех, кто хочет, чтобы выборы провалились", - сказал он журналистам.

В единый день голосования 8 сентября выборы разного уровня пройдут в 85 регионах РФ. Состоятся выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах в ходе прямых выборов изберут губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, в трех столицах регионов - глав муниципальных образований. Также состоятся довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.