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РИА Новости

Выборы в России пройдут хорошо, считает французский эксперт

13:47 06.09.2019
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЧлен участковой избирательной комиссии
Член участковой избирательной комиссии
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Выборы 8 сентября в РФ пройдут хорошо, несмотря на попытки вмешательства в избирательный процесс, заявил французский политолог, генеральный секретарь международного движения "Народный суверенитет", основатель фонда "Защитим детей Донбасса" Эммануэль Марк Андре Леруа.
В пятницу в Совете Федерации РФ прошла встреча председателя Временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрея Климова с международными экспертами.
"Я ожидаю, что выборы пройдут хорошо, несмотря на желание тех, кто хочет, чтобы выборы провалились", - сказал он журналистам.
В единый день голосования 8 сентября выборы разного уровня пройдут в 85 регионах РФ. Состоятся выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах в ходе прямых выборов изберут губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, в трех столицах регионов - глав муниципальных образований. Также состоятся довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.
Андрей Климов
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"Примеры иностранного вмешательства сами себя показывают. Мы видим, что создаются специальные организации, которые финансируют интернет-сайты. Финансируют их те люди, которые пытаются скомпрометировать, подорвать выборы. В марте прошлого года я присутствовал на президентских выборах и наблюдал тот же феномен. Мы видели представителей Запада, которые хотели устроить что-то похожее на то, что было на Майдане, и особенно это происходило со стороны англосаксов", - отметил эксперт.
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