Фотовыставка "От Даурии до Камчатки" открылась в рамках ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Фотовыставка известных приморских фотографов Геннадия Шаликова и Марины Скляровой "От Даурии до Камчатки" открылась в павильоне Минприроды на выставке "Улицы Дальнего Востока" на Восточном экономическом форме.

Даурия - это территория, включающая Бурятию, Забайкалье и Приамурье, где сохранены уникальные заповедные места.

"Министерство природных ресурсов обратилось в пресс-клуб "Последняя среда" с идеей организовать фотовыставку. Было несколько вариантов, но когда мы предложили фотовыставку Геннадия Шаликова и Марины Скляровой, показали фотографии, то министерство выбрало их фото. Так родилась идея, и она была осуществлена. Марина разобрала архив Шаликова, выбрала лучшие фото", - сказала РИА Новости куратор выставки Марина Божко.

© Геннадий Шаликов Амурский тигр © Геннадий Шаликов Амурский тигр

Всего на выставке представлено 30 фотографий – от Забайкалья до Камчатки. "В большинстве своем представлены культовые звери Дальнего Востока, на первом месте по количеству фотографий стоит Дальневосточный морской заповедник, на втором месте Кроноцкий заповедник, и еще немного Приамурья и Забайкалья", - добавила Божко. Экспозицию можно будет увидеть до 8 сентября.

Шаликов — кинооператор, фотограф, режиссер, снявший более 40 документальных фильмов о природе бассейна Амура. Он снимал по заказу различных телекомпаний на Волге, в Даурских степях, Сихотэ-Алине, Магадане, Камчатке, Самарге. Член Союза кинематографистов России. В последние годы возглавлял Приморское отделение Союза кинематографистов РФ. Он умер в 2018 году. Склярова – владивостокский фотограф, куратор нескольких фотопроектов и автор короткометражных фильмов, посвященных Дальневосточному морскому заповеднику.