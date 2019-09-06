Слуцкий прокомментировал задержание сотрудника ОДК Коршунова по запросу США

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя задержание в Италии по запросу США Александра Коршунова, не исключил, что целью обвинений в адрес россиянина может быть подрыв профессиональной репутации российского авиастроительного комплекса.

О задержании Коршунова стало известно в четверг. Вместе с гражданином США Маурицио Паоло Бьянки, который является бывшим сотрудником итальянского подразделения американской GE Aviation, Коршунов обвиняется в США в сговоре и попытке кражи коммерческих секретов, им грозит до 10 лет тюрьмы.

"Задержание Александра Коршунова в Италии - очередной возмутительный пример применения так называемого американского экстерриториального права. Соединенные Штаты развернули настоящую охоту за российскими гражданами за рубежом. В случае с Коршуновым не исключаю, что обвинения могут носить надуманный характер с целью подрыва профессиональной репутации российского авиастроительного комплекса", - сказал Слуцкий журналистам.

Он с сожалением отметил, что приемы недобросовестной конкуренции занимают далеко не последнее место во внешней политике Вашингтона.

Слуцкий напомнил, что комитет Госдумы по международным делам выделил в отдельное досье вопросы нарушения прав и основных свобод россиян за рубежом, в том числе случаи необоснованного судебного преследования.

"Мы обязательно будем следить за ходом дела Александра Коршунова. На парламентском уровне готовы оказать все необходимое содействие для его скорейшего освобождения и возвращения на Родину", - сказал глава думского комитета.

Коршунов является топ-менеджером входящей в "Ростех" Объединенной двигателестроительной корпорации, которая вместе с конструкторским бюро "ОДК-Авиадвигатель" разрабатывает двигатель ПД-14.