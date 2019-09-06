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РИА Новости

Федотов считает, что Памфиловой надо предоставить госохрану

13:38 06.09.2019
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член Временной комиссии Михаил Федотов
Председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член Временной комиссии Михаил Федотов
© РИА Новости / Нина Зотина
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Председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член Временной комиссии Михаил Федотов . Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов назвал нападение на главу Центризбиркома Эллу Памфилову очень серьезным преступлением, отметив необходимость поставить вопрос о предоставлении ей государственной охраны.
Неизвестный проник минувшей ночью в дом Памфиловой и неоднократно ударил ее электрошокером, сообщается на сайте МВД РФ. Как сообщили в ведомстве, инцидент произошел около 01.30 - в полицию поступило сообщение о нападении на хозяйку одного из домов в городском округе Истра Московской области. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК Российской Федерации (разбой). Злоумышленник скрылся, правоохранители ищут причастных. Официальный представитель МВД России Ирина Волк подчеркнула, что расследование взято на контроль руководством ведомства.
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"Насколько я знаю, за все время существования Центральной избирательной комиссии это первый случай, когда нападают на ее председателя. И, я думаю, что это дает основания поставить вопрос о предоставлении председателю ЦИК государственной охраны", - сказал Федотов РИА Новости.
По его словам, пока слишком мало информации о случившемся. "Я считаю, что правоохранительные органы должны приложить все силы, чтобы найти злоумышленника и выявить его реальные мотивы, потому что сообщения о том, что эта было разбойное нападение, пока мало что объясняет", - добавил глава СПЧ.
"Нападение на дом председателя Центральной избирательной комиссии слишком серьезная вещь, чтобы к этому относиться как к обычному преступлению. Это преступление не обычное, а очень серьезное. И реальные мотивы нападавшего здесь имеют принципиальнейшее значение", - пояснил он.
Федотов отметил, что для Совета Памфилова - не просто председатель ЦИК, а человек, который основал СПЧ и многие годы его возглавлял. Памфилова возглавляла СПЧ с 2004 по 2010 год. "Это наш друг, наша коллега. Поэтому нам далеко не безразлична эта ситуация, и мы очень ею обеспокоены", - заключил он.
Ранее в ЦИК сообщили, что состояние Памфиловой "среднее, но позволяет ей участвовать в публичных мероприятиях.
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