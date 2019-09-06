ЦБ понизил прогноз по оттоку капитала из России на 2019 год

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Банк России понизил прогноз по оттоку капитала из страны на 2019 год до 40 миллиардов долларов, на 2020 год повысил до 25 миллиардов долларов, следует из материалов ЦБ.

Согласно документу, регулятор понизил прогноз по чистому оттоку капитала из России на 2019 год до 40 миллиардов долларов с 50 миллиардов долларов. При этом в 2020 году ЦБ повысил свои ожидания по оттоку капитала из страны до 25 миллиардов долларов с 22 миллиардов долларов.