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РИА Новости

ЦБ понизил прогноз по оттоку капитала из России на 2019 год

13:33 06.09.2019 (обновлено: 13:42 06.09.2019)
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© РИА Новости / Евгений БиятовЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Банк России понизил прогноз по оттоку капитала из страны на 2019 год до 40 миллиардов долларов, на 2020 год повысил до 25 миллиардов долларов, следует из материалов ЦБ.
Согласно документу, регулятор понизил прогноз по чистому оттоку капитала из России на 2019 год до 40 миллиардов долларов с 50 миллиардов долларов. При этом в 2020 году ЦБ повысил свои ожидания по оттоку капитала из страны до 25 миллиардов долларов с 22 миллиардов долларов.
Банк России также повысил прогноз оттока капитала на 2021 год до 20 миллиардов долларов с 13 миллиардов долларов и дал прогноз на 2022 год - также 20 миллиардов долларов.
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