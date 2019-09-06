Центробанк снизил ключевую ставку

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Банк России принял решение об очередном снижении ключевой ставки, говорится в сообщении регулятора.

Она уменьшится на 0,25 процентного пункта и составит семь процентов годовых, уточняется в релизе.

Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков ожидали этого шага. Они поясняли, что это укладывается в политику планомерного смягчения, однако добавляли, что после этого Центробанк "возьмет паузу".

Предыдущее снижение было в июне — тоже на 0,25 пункта. В июле Банк России анонсировал возможность дальнейшего падения, а также переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года.

Ключевая ставка — минимальная процентная ставка, по которой ЦБ предоставляет кредиты коммерческим банкам на неделю и по которой готов принимать средства на депозиты. Ее размер влияет на уровень инфляции.