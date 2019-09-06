Центробанк снизил ключевую ставку

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Банк России принял решение об очередном снижении ключевой ставки, говорится в сообщении регулятора.
Она уменьшится на 0,25 процентного пункта и составит семь процентов годовых, уточняется в релизе.
Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков ожидали этого шага. Они поясняли, что это укладывается в политику планомерного смягчения, однако добавляли, что после этого Центробанк "возьмет паузу".
Предыдущее снижение было в июне — тоже на 0,25 пункта. В июле Банк России анонсировал возможность дальнейшего падения, а также переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года.
Ключевая ставка — минимальная процентная ставка, по которой ЦБ предоставляет кредиты коммерческим банкам на неделю и по которой готов принимать средства на депозиты. Ее размер влияет на уровень инфляции.
Ее ввели 13 сентября 2013 года как инструмент денежно-кредитной политики. Это произошло в рамках перехода к режиму таргетирования инфляции для повышения прозрачности.
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