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РИА Новости

Центробанк снизил ключевую ставку

13:31 06.09.2019 (обновлено: 14:38 06.09.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваФлаг на здании Банка России
Флаг на здании Банка России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Флаг на здании Банка России. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Банк России принял решение об очередном снижении ключевой ставки, говорится в сообщении регулятора.
Она уменьшится на 0,25 процентного пункта и составит семь процентов годовых, уточняется в релизе.
Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков ожидали этого шага. Они поясняли, что это укладывается в политику планомерного смягчения, однако добавляли, что после этого Центробанк "возьмет паузу".
Предыдущее снижение было в июне — тоже на 0,25 пункта. В июле Банк России анонсировал возможность дальнейшего падения, а также переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года.
Ключевая ставка — минимальная процентная ставка, по которой ЦБ предоставляет кредиты коммерческим банкам на неделю и по которой готов принимать средства на депозиты. Ее размер влияет на уровень инфляции.
Ее ввели 13 сентября 2013 года как инструмент денежно-кредитной политики. Это произошло в рамках перехода к режиму таргетирования инфляции для повышения прозрачности.
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Центральный Банк РФРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Минусанул кто то. Наверное еще в школе основы экономики не проходили ))
6 сентября, 13:37
Александр В
374100329
На целых 0.25 пункта? Вот поперло, так поперло. Побежал за кредитом.
6 сентября, 14:13
Максим Савин
122900027
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