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РИА Новости

Памфилова прокомментировала ночное нападение грабителя

13:30 06.09.2019 (обновлено: 15:00 06.09.2019)
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© АГН "Москва" / Александр АвиловПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова на конференции "Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение". 6 сентября 2019
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на конференции Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение. 6 сентября 2019
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на конференции "Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение". 6 сентября 2019
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова рассказала о своем самочувствии после того, как на нее было совершено нападение.
Она заверила журналистов, что с ней все в порядке.
"Все хорошо, все нормально. Переживу и это", - цитирует Памфилову телеканал РЕН ТВ.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье на дом Памфиловой совершено разбойное нападение. По данным МВД, инцидент произошел 6 сентября около 01:30 в городском округе Истра. Злоумышленник в маске через окно проник на террасу дома, неоднократно ударил хозяйку электрошокером, после чего скрылся.
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на конференции Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение. 6 сентября 2019
Вчера, 12:41РИА Новости
Памфилова участвует в конференции в Москве после ночного нападения
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РоссияНападение на Эллу ПамфиловуЭлла ПамфиловаЦИК РФМоскваМосковская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Тут не написано главное, что злоумышленник при этом вывез 50 миллионов заготовленных бюллетеней в пользу ЕР.
6 сентября, 14:03
Максим Савин
2357451196
ткнул Памфилову невключенным электрошокером, после чего ретировался. После этого Памфилова сообщила о нападении в полицию и легла спать.... Не верю ! Никто не нападал на неё , это как с Чубайсом .
6 сентября, 14:02
Губернатор о.Борнео
2762392170
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