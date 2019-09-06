Памфилова прокомментировала ночное нападение грабителя

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова рассказала о своем самочувствии после того, как на нее было совершено нападение.
Она заверила журналистов, что с ней все в порядке.
"Все хорошо, все нормально. Переживу и это", - цитирует Памфилову телеканал РЕН ТВ.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье на дом Памфиловой совершено разбойное нападение. По данным МВД, инцидент произошел 6 сентября около 01:30 в городском округе Истра. Злоумышленник в маске через окно проник на террасу дома, неоднократно ударил хозяйку электрошокером, после чего скрылся.