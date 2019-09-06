Памфилова прокомментировала ночное нападение грабителя

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова рассказала о своем самочувствии после того, как на нее было совершено нападение.

Она заверила журналистов, что с ней все в порядке.

"Все хорошо, все нормально. Переживу и это", - цитирует Памфилову телеканал РЕН ТВ