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РИА Новости

Хорватия может отозвать c пенсии около двух тысяч полицейских

13:28 06.09.2019
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© AFP 2019 / StringerБеженцы пытаются пересечь полицейский кардон в Хорватии
Беженцы пытаются пересечь полицейский кардон в Хорватии
© AFP 2019 / Stringer
Беженцы пытаются пересечь полицейский кардон в Хорватии. Архивное фото
БЕЛГРАД, 6 сен - РИА Новости. Правительство Хорватии впервые со времен войны в бывшей Югославии 1992-1995 годов может отозвать с пенсии около двух тысяч полицейских для борьбы с миграционным кризисом.
Граждане Хорватии могут внести свои замечания и предложения по проекту "Постановления о резерве полиции" до 8 сентября. Положения документа для общественного обсуждения опубликованы МВД страны.
Александр Михайлов
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"Для системы безопасности исключительное значение имеет наличие подготовленных и оснащенных резервных сил, а нынешние риски, которые влияют на безопасность, такие как миграционное давление, терроризм, природные и прочие катастрофы, требуют быстрой реакции сил безопасности, которым при необходимости должны быть готовы помочь и обученные резервные силы", - сообщило ведомство.
По данным влиятельной загребской газеты Jutarnji list, на практике речь идет о возвращении с пенсии около двух тысяч полицейских в "подходящей умственной и физической форме".
"Согласно проекту, МВД имеет право увеличить личный состав на 10%, а так как сейчас он располагает 18,2 тысячами сотрудников, сможет трудоустроить еще 1,8 тысячи человек", - указало издание.
Отмечается, что "МВД впервые после войны возвращает в строй полицейских-пенсионеров". При этом резервные силы, согласно проекту постановления, можно будет использовать 180 дней в году.
Мигранты и правозащитники все чаще сообщают о случаях насильственного выдворения мигрантов при попытке пересечь границу Хорватии.
Официально "западнобалканский маршрут" мигрантов был закрыт в 2016 году, однако вместо пути Греция - Македония - Сербия - Хорватия они пошли в государства Евросоюза через Албанию, Черногорию и БиГ.
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