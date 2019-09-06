Хорватия может отозвать c пенсии около двух тысяч полицейских

БЕЛГРАД, 6 сен - РИА Новости. Правительство Хорватии впервые со времен войны в бывшей Югославии 1992-1995 годов может отозвать с пенсии около двух тысяч полицейских для борьбы с миграционным кризисом.

Граждане Хорватии могут внести свои замечания и предложения по проекту "Постановления о резерве полиции" до 8 сентября. Положения документа для общественного обсуждения опубликованы МВД страны.

"Для системы безопасности исключительное значение имеет наличие подготовленных и оснащенных резервных сил, а нынешние риски, которые влияют на безопасность, такие как миграционное давление, терроризм, природные и прочие катастрофы, требуют быстрой реакции сил безопасности, которым при необходимости должны быть готовы помочь и обученные резервные силы", - сообщило ведомство.

По данным влиятельной загребской газеты Jutarnji list, на практике речь идет о возвращении с пенсии около двух тысяч полицейских в "подходящей умственной и физической форме".

"Согласно проекту, МВД имеет право увеличить личный состав на 10%, а так как сейчас он располагает 18,2 тысячами сотрудников, сможет трудоустроить еще 1,8 тысячи человек", - указало издание.

Отмечается, что "МВД впервые после войны возвращает в строй полицейских-пенсионеров". При этом резервные силы, согласно проекту постановления, можно будет использовать 180 дней в году.

Мигранты и правозащитники все чаще сообщают о случаях насильственного выдворения мигрантов при попытке пересечь границу Хорватии.