Шеф-повар рассказал, какие блюда предпочитали гости ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Гости Восточного экономического форума чаще всего заказывали гребешка и оливье с крабом, а иностранцы - лапшу и рис с овощами, рассказал РИА Новости один из шеф-поваров Русского рыбного дома на площадке форума Виктор Белей.
"К нам приходили губернаторы, глава Росрыболовства Илья Шестаков, представители министерства иностранных дел, также члены иностранных делегаций. У нас два вида еды - холодное и горячее, устрицы, гребешки. Также рыба - чавыча, нерка, палтус и треска - то, что водится на Дальнем Востоке. А для иностранцев мы использовали азиатские мотивы, готовили лапшу с овощами и морепродуктами. И поскольку на форуме присутствовал премьер-министр Индии Нарендра Моди, мы готовили рис с карри. Сам Моди у нас не был, так как у него личный повар, но члены его делегации к нам приходили, остались довольны", - рассказал Белей.
По его словам, самым популярным блюдом у гостей форума был гребешок.
"Самое популярное - гребешок, оливье с камчатским крабом и треска с овощами и соусом", - рассказал он.
"Индусы не едят сырые морепродукты, они ели лапшу удон с овощами и соусом. Много было китайцев, корейцев - они тоже любят лапшу или рис с овощами", - добавил он.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.