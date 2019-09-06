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РИА Новости
Восточный экономический форум

Шеф-повар рассказал, какие блюда предпочитали гости ВЭФ

13:25 06.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкУчастник на площадке V Восточного экономического форума во Владивостоке
Участник на площадке V Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Гости Восточного экономического форума чаще всего заказывали гребешка и оливье с крабом, а иностранцы - лапшу и рис с овощами, рассказал РИА Новости один из шеф-поваров Русского рыбного дома на площадке форума Виктор Белей.
"К нам приходили губернаторы, глава Росрыболовства Илья Шестаков, представители министерства иностранных дел, также члены иностранных делегаций. У нас два вида еды - холодное и горячее, устрицы, гребешки. Также рыба - чавыча, нерка, палтус и треска - то, что водится на Дальнем Востоке. А для иностранцев мы использовали азиатские мотивы, готовили лапшу с овощами и морепродуктами. И поскольку на форуме присутствовал премьер-министр Индии Нарендра Моди, мы готовили рис с карри. Сам Моди у нас не был, так как у него личный повар, но члены его делегации к нам приходили, остались довольны", - рассказал Белей.
Логотип Восточного экономического форума
Вчера, 12:00Восточный экономический форум
В ВЭФ приняли участие более 8,5 тысячи человек из 65 стран
По его словам, самым популярным блюдом у гостей форума был гребешок.
"Самое популярное - гребешок, оливье с камчатским крабом и треска с овощами и соусом", - рассказал он.
"Индусы не едят сырые морепродукты, они ели лапшу удон с овощами и соусом. Много было китайцев, корейцев - они тоже любят лапшу или рис с овощами", - добавил он.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.
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Восточный экономический форумВладивостокЭкономика
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