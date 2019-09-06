Шеф-повар рассказал, какие блюда предпочитали гости ВЭФ

"К нам приходили губернаторы, глава Росрыболовства Илья Шестаков, представители министерства иностранных дел, также члены иностранных делегаций. У нас два вида еды - холодное и горячее, устрицы, гребешки. Также рыба - чавыча, нерка, палтус и треска - то, что водится на Дальнем Востоке. А для иностранцев мы использовали азиатские мотивы, готовили лапшу с овощами и морепродуктами. И поскольку на форуме присутствовал премьер-министр Индии Нарендра Моди, мы готовили рис с карри. Сам Моди у нас не был, так как у него личный повар, но члены его делегации к нам приходили, остались довольны", - рассказал Белей.