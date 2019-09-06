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РИА Новости

В ЕС назвали страны с самым дорогим и дешевым алкоголем

13:24 06.09.2019
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© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкБутылки вина на конвейере
Бутылки вина на конвейере
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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БРЮССЕЛЬ, 6 сен – РИА Новости. Европейское статистическое агентство сравнило стоимость спиртных напитков в странах ЕС, выяснив, что дороже всего пристрастие к алкоголю обходится в Финляндии, а дешевле всего – в Румынии.
"При сравнении уровня цен в странах ЕС со средним индексом цен (100), результаты показывают, что цены на алкогольные напитки (спиртные напитки, вино и пиво) были самыми высокими в Финляндии (с индексом цен 182), за которой следуют Ирландия (177) и Швеция (152)", - говорится в сообщении агентства, которое проанализировало цены за 2018 год.
В пятерку самых дорогих стран в этой категории вошли также Греция и Великобритания.
При этом цены были самыми низкими в Болгарии и Румынии (оба с индексом уровня цен 74).
Ниже среднеевропейского индекса цены оказались также во Франции, Литве, Германии, Польше, Испании, Чехии и Венгрии.
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ЕвросоюзВеликобританияШвецияФранцияГерманияРумынияИрландияФинляндияГрецияБолгарияВ мире
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