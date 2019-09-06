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РИА Новости

Новый посол Германии рассказал о большой симпатии к России

13:21 06.09.2019 (обновлено: 16:29 06.09.2019)
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© Marshall Center / Sgt. Amanda MoncadaГеза Андреас фон Гайр
Геза Андреас фон Гайр
© Marshall Center / Sgt. Amanda Moncada
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Новый посол ФРГ Геза Андреас фон Гейр заявил, что приехал работать в Москву, испытывая большую симпатию к России, ее людям и культуре.
"Я прибыл сюда, действительно испытывая большую симпатию к этой стране, ее людям и культуре", — заявил дипломат в видеообращении, опубликованном на странице посольства ФРГ в России в фейсбуке.

"Сердечно приветствую вас, начиная свою работу послом Германии в Москве. Я рад приобщиться к многогранным германо-российским отношениями. Жду этого с огромным интересом. С радостью жду знакомства со многими людьми, которые делают все ради укрепления этих взаимоотношений и для многообразия нашего сотрудничества", — добавил посол.

Геза Андреас фон Гейр сменил Рюдигера фон Фрича, занимавшего пост посла ФРГ в России с марта 2014 года. На этой неделе новый посол вручил копии верительных грамот замглавы российского МИД Владимиру Титову.
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3 сентября, 14:30РИА Новости
Замглавы МИД принял копии верительных грамот новых послов Швеции и Германии
Как отметили в посольстве ФРГ в России, Геза Андреас фон Гейр находится на дипломатической службе с 1991 года. Ранее он в том числе возглавлял отдел в департаменте внешней политики и политики безопасности ведомства федерального канцлера, занимал пост вице-президента Федеральной разведывательной службы Германии, а также руководил политическим департаментом федерального Министерства обороны.
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Геза Андреас фон ГейрГерманияРоссияВ мире
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