Новый посол Германии рассказал о большой симпатии к России

"Сердечно приветствую вас, начиная свою работу послом Германии в Москве. Я рад приобщиться к многогранным германо-российским отношениями. Жду этого с огромным интересом. С радостью жду знакомства со многими людьми, которые делают все ради укрепления этих взаимоотношений и для многообразия нашего сотрудничества", — добавил посол.