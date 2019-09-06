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РИА Новости

У Памфиловой на посту главы ЦИК никогда не было охраны, сообщил источник

13:19 06.09.2019 (обновлено: 13:58 06.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Никакой охраны у главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой при её должности не было, сообщил РИА Новости источник в Центризбиркоме.
Неизвестный проник минувшей ночью в дом Памфиловой и неоднократно ударил ее электрошокером, сообщается на сайте МВД РФ. Как сообщили в ведомстве, инцидент произошел около 01.30 - в полицию поступило сообщение о нападении на хозяйку одного из домов в городском округе Истра Московской области. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК Российской Федерации (разбой). Злоумышленник скрылся, правоохранители ищут причастных. Официальный представитель МВД России Ирина Волк подчеркнула, что расследование взято на контроль руководством ведомства.
"Никакой охраны у Эллы Александровны нет и не было, как она пришла в ЦИК",- сказал источник.
Самочувствие Памфиловой позволяет участвовать в публичных мероприятиях, сообщили в пресс-службе ЦИК, однако запланированный пресс-подход к ней был отменён.
Председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании рабочей группы Центральной избирательной комиссии РФ по предварительному рассмотрению жалоб (заявлений) по выборам в Мосгордуму
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