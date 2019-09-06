Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-06T13:28Z
https://ria.ru/20190906/1558389564.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155838/71/1558387186_0:182:3003:1871_1036x0_80_0_0_024f8c8bec45e2ed9d446f0911d9e02e.jpg
РИА Новости

Экс-член французской комиссии по выборам возмущена нападением на Памфилову

13:14 06.09.2019 (обновлено: 13:28 06.09.2019)
352
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГлава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Никто не имеет права на такие действия, как нападение на председателя Центризбиркома РФ Эллу Памфилову, заявила экс-член французской Национальной комиссии по контролю за выборами и финансированию избирательных кампаний Вероник Руэз.
Неизвестный проник минувшей ночью в дом главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой и неоднократно ударил ее электрошокером, сообщается на сайте МВД РФ. Как сообщили в ведомстве, инцидент произошел около 01.30 - в полицию поступило сообщение о нападении на хозяйку одного из домов в городском округе Истра Московской области. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК Российской Федерации (разбой). Злоумышленник скрылся, правоохранители ищут причастных. Официальный представитель МВД России Ирина Волк подчеркнула, что расследование взято на контроль руководством ведомства.
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Вчера, 12:39Радио
Неизвестный забрался в дом Эллы Памфиловой и ударил ее электрошокером
"Для меня это плохой знак. Если люди с чем-то не согласны, они должны показывать своё мнение своей явкой или неявкой на выборы. Они должны понимать, что выказывать свою поддержку нужно путём голосования, а не путём атак на представителей избирательной комиссии. В любом случае, никто не имеет право такое свершать, потому что глава ЦИК представляет законную власть и не может становиться объектом нападения", - заявила РИА Новости эксперт.
830170
Обсудить 0
ФранцияНападение на Эллу ПамфиловуЭлла ПамфиловаЦИК РФРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
В ЦИК рассказали о самочувствии Памфиловой после нападения
РИА
Новости
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
У Памфиловой на посту главы ЦИК никогда не было охраны, сообщил источник
Сотрудники Украинской полиции в Киеве
В Киеве неизвестный открыл стрельбу в троллейбусе
Вывеска на здании салона автодилера Рольф на улице Обручева в Москве.
В Москве заочно арестовали киприотку по делу "Рольфа"
Лента
новостей
Глава ЦИК Элла Памфилова
На дом Эллы Памфиловой совершили нападение
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Булаев прокомментировал идею предоставить охрану членам ЦИК
Председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член Временной комиссии Михаил Федотов
Федотов считает, что Памфиловой надо предоставить госохрану
Президент США Дональд Трамп на встрече с избирателями в Орландо
Обвинения России во вмешательстве в выборы стали клише, считает эксперт
Участник на площадке V Восточного экономического форума во Владивостоке
Шеф-повар рассказал, какие блюда предпочитали гости ВЭФ
Подсветка павильона №1 Центральный на ВДНХ
Названы достопримечательности Москвы, которые больше всего любят россияне
Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев
Поиск форм работы с Европой по развитию ДФО продолжится, заявил Трутнев
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на конференции Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение. 6 сентября 2019
Памфилова прокомментировала ночное нападение грабителя
Бутылки вина на конвейере
В ЕС назвали страны с самым дорогим и дешевым алкоголем
Вид на центральную часть города Якутска
В Якутии на три месяца закроют рестораны, где отравились более 40 человек
Андрей Климов
Климов: россиянам не нужны указания из-за рубежа, как голосовать на выборах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:07Со дна Балтийского моря исчезла подводная обсерватория
06:37На Филиппинах четыре человека ранены из-за взрыва бомбы на рынке
06:32Число жертв урагана "Дориан" на Багамах выросло до 43 человек
06:31СМИ: Boeing столкнулся с проблемами во время испытаний лайнера 777X
06:10Эксперт: уровень отношений Китая и США снизился до "точки замерзания"
06:08Почетной императрице Японии сделают операцию по удалению рака груди
05:22СМИ: Китай заявил США о готовности закупить американскую сельхозпродукцию
05:15Памятник Чайковскому установят у Мариинского театра в 2020 году
04:54Немецкий политик заявил о серьезных последствиях от ответных санкций России
04:11В Лобне пенсионерка отдала 300 тысяч рублей и украшения за снятие “порчи”
03:45Исследование: банки за семь месяцев нарастили выдачу кредиток на 23%
03:41Мадуро приостановил диалог с оппозицией, обвинив в попытках продать регион
03:30Исследование: россияне стали экономнее развлекаться на выходных
03:26Ученые выявили пользу коры ольхи как природного антиоксиданта
03:20Заворотнюк сделает заявление о состоянии своего здоровья
03:19"Астраханского Хатико", ждущего хозяина на пепелище, сняли на видео
03:17Врач заявил, что не существует таблетки или эффективной диеты от ожирения
03:08Источник: следующий пуск российской ракеты "Союз" с космодрома Куру отложен
02:52Власти Сан-Франциско признали стрелковую ассоциацию террористами
02:36Площадь лесных пожаров в РФ в зоне активного тушения уменьшилась за сутки
Лента новостейМолния