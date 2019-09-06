Экс-член французской комиссии по выборам возмущена нападением на Памфилову

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Никто не имеет права на такие действия, как нападение на председателя Центризбиркома РФ Эллу Памфилову, заявила экс-член французской Национальной комиссии по контролю за выборами и финансированию избирательных кампаний Вероник Руэз.

Неизвестный проник минувшей ночью в дом главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой и неоднократно ударил ее электрошокером, сообщается на сайте МВД РФ. Как сообщили в ведомстве, инцидент произошел около 01.30 - в полицию поступило сообщение о нападении на хозяйку одного из домов в городском округе Истра Московской области. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК Российской Федерации (разбой). Злоумышленник скрылся, правоохранители ищут причастных. Официальный представитель МВД России Ирина Волк подчеркнула, что расследование взято на контроль руководством ведомства.

"Для меня это плохой знак. Если люди с чем-то не согласны, они должны показывать своё мнение своей явкой или неявкой на выборы. Они должны понимать, что выказывать свою поддержку нужно путём голосования, а не путём атак на представителей избирательной комиссии. В любом случае, никто не имеет право такое свершать, потому что глава ЦИК представляет законную власть и не может становиться объектом нападения", - заявила РИА Новости эксперт.