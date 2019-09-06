"Пятерочка" может прекратить работу с фирмой, чей сотрудник избил человека

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости/Прайм. Компания X5 Retail Group (управляет торговой сетью "Пятерочка") рассматривает возможность прекращения сотрудничества с компанией, сотрудник которой пробил голову мужчине в московском магазине, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Ранее в пятницу в пресс-службе столичного главка МВД сообщили, что администратор зала в супермаркете на севере Москвы проломил череп мужчине, пытавшемуся украсть бутылку водки; последний находится в коме. Источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что инцидент произошел в "Пятерочке".

"В ходе оперативной внутренней проверки установлено, что сотрудник компании "Биэнти Альянс", оказывающей услуги магазину, совершил однозначно недопустимые действия, применив силу по отношению к неизвестному. Мы считаем такое поведение категорически неприемлемым - инициировано разбирательство с "Биэнти Альянс" и сейчас рассматривается вопрос о прекращении сотрудничества с этой компанией", - сказали в X5.

В компании отметили, что находятся в тесном контакте с правоохранительными органами и делают все необходимое, чтобы в ходе следственных мероприятий были установлены все факты, причины и обстоятельства происшедшего, и виновные понесли справедливое наказание.