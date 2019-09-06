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РИА Новости

"Пятерочка" может прекратить работу с фирмой, чей сотрудник избил человека

13:07 06.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМагазин "Пятерочка"
Магазин Пятерочка
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Магазин "Пятерочка" . Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости/Прайм. Компания X5 Retail Group (управляет торговой сетью "Пятерочка") рассматривает возможность прекращения сотрудничества с компанией, сотрудник которой пробил голову мужчине в московском магазине, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее в пятницу в пресс-службе столичного главка МВД сообщили, что администратор зала в супермаркете на севере Москвы проломил череп мужчине, пытавшемуся украсть бутылку водки; последний находится в коме. Источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что инцидент произошел в "Пятерочке".
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
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"В ходе оперативной внутренней проверки установлено, что сотрудник компании "Биэнти Альянс", оказывающей услуги магазину, совершил однозначно недопустимые действия, применив силу по отношению к неизвестному. Мы считаем такое поведение категорически неприемлемым - инициировано разбирательство с "Биэнти Альянс" и сейчас рассматривается вопрос о прекращении сотрудничества с этой компанией", - сказали в X5.
В компании отметили, что находятся в тесном контакте с правоохранительными органами и делают все необходимое, чтобы в ходе следственных мероприятий были установлены все факты, причины и обстоятельства происшедшего, и виновные понесли справедливое наказание.
"Также совместно с полицией мы выясняем личность пострадавшего для оказания необходимой помощи", - добавили в ритейлере.
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Пятерочка (сеть магазинов)X5 Retail GroupМоскваПроисшествия
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