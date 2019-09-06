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РИА Новости

В минздраве опровергли сообщение о забастовке пермских врачей

13:05 06.09.2019
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© Fotolia / PhotoSGСтетоскоп на клавиатуре
Стетоскоп на клавиатуре
© Fotolia / PhotoSG
ПЕРМЬ, 6 сен - РИА Новости. Информация о начавшейся забастовке врачей травматологического отделения и отделения для новорожденных городской больницы (ГКБ) № 6 в городе Перми не соответствует действительности, медучреждение работает в штатном режиме, заявили в министерстве здравоохранения Пермского края.
В четверг на канале профсоюза "Альянс врачей" в YouTube был опубликован видеоролик с заявлением о том, что врачи отделения травматологии и новорожденных ГКБ № 6 Орджоникидзевского района Перми объявили забастовку, требуя повысить зарплату и оплатить переработки. По словам завотделением травматологии Александра Ивченкова, врачи вынуждены работать на износ при остром дефиците кадров.
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Ранее в прокуратуре Пермского края РИА Новости сообщили, что по факту объявленной забастовки врачей в ГКБ № 6 сотрудники ведомства начали внеплановую проверку.
"Информация о начавшейся забастовке не соответствует действительности. ГБУЗ ПК "Городская больница № 6" работает в штатном режиме, медицинская помощь пациентам оказывается в полном объеме. Ситуация находится на контроле министерства здравоохранения Пермского края, регулярно проводятся встречи с коллективом", - говорится в сообщении регионального минздрава.
В ведомстве отметили, что за январь-июль 2019 года средняя заработная плата врача в медучреждении, без учета зарплат главного врача и заместителей, составила 51 170 рублей. В минздраве также проинформировали, что месяц назад коллектив больницы встретился с министром здравоохранения края Оксаной Мелеховой.
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"В режиме диалога обсуждались вопросы ремонта, строительства нового корпуса, начисления заработной платы врачам и кадрового дефицита. На ряд вопросов ответы был даны в ходе мероприятия, часть из них осталась на контроле у министерства здравоохранения Пермского края. По итогам встречи главному врачу Виктору Гневашеву даны поручения проверить алгоритм начисления зарплат", - пояснили в ведомстве.
В минздраве добавили, что в среду сотрудники больницы и представители профсоюзов провели плановую рабочую встречу со статс-секретарем Ольгой Чулаковой, в ходе которой каждый присутствующий мог получить подробную информацию о начислении заработной платы и задать интересующие его вопросы по этой теме. "В ГБУЗ ПК "Городская больница № 6" регулярно проводятся проверки трудовой инспекцией. В результате проверки от 30 апреля учреждение дало ответ и подтвердило соблюдение действующего трудового законодательства, в том числе предоставление в ряде случаев повышенных (дополнительных) гарантий и компенсаций", - подчеркнули в минздраве.
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