В минздраве опровергли сообщение о забастовке пермских врачей

ПЕРМЬ, 6 сен - РИА Новости. Информация о начавшейся забастовке врачей травматологического отделения и отделения для новорожденных городской больницы (ГКБ) № 6 в городе Перми не соответствует действительности, медучреждение работает в штатном режиме, заявили в министерстве здравоохранения Пермского края.

В четверг на канале профсоюза "Альянс врачей" в YouTube был опубликован видеоролик с заявлением о том, что врачи отделения травматологии и новорожденных ГКБ № 6 Орджоникидзевского района Перми объявили забастовку, требуя повысить зарплату и оплатить переработки. По словам завотделением травматологии Александра Ивченкова, врачи вынуждены работать на износ при остром дефиците кадров.

Ранее в прокуратуре Пермского края РИА Новости сообщили, что по факту объявленной забастовки врачей в ГКБ № 6 сотрудники ведомства начали внеплановую проверку.

"Информация о начавшейся забастовке не соответствует действительности. ГБУЗ ПК "Городская больница № 6" работает в штатном режиме, медицинская помощь пациентам оказывается в полном объеме. Ситуация находится на контроле министерства здравоохранения Пермского края, регулярно проводятся встречи с коллективом", - говорится в сообщении регионального минздрава.

В ведомстве отметили, что за январь-июль 2019 года средняя заработная плата врача в медучреждении, без учета зарплат главного врача и заместителей, составила 51 170 рублей. В минздраве также проинформировали, что месяц назад коллектив больницы встретился с министром здравоохранения края Оксаной Мелеховой.

"В режиме диалога обсуждались вопросы ремонта, строительства нового корпуса, начисления заработной платы врачам и кадрового дефицита. На ряд вопросов ответы был даны в ходе мероприятия, часть из них осталась на контроле у министерства здравоохранения Пермского края. По итогам встречи главному врачу Виктору Гневашеву даны поручения проверить алгоритм начисления зарплат", - пояснили в ведомстве.