Глава Пентагона хочет обсудить в Париже обеспечение морской безопасности

БРЮССЕЛЬ, 6 сен – РИА Новости. США намерены обсудить с Францией вопросы координации в сфере обеспечения морской безопасности в районе Персидского залива, сообщил в пятницу журналистам чиновник в американском оборонном ведомстве.
По его словам, этот вопрос будет подниматься в ходе визита в Париж главы Пентагона Марка Эспера в субботу.
4 сентября, 13:49РИА НовостиГлава Пентагона в пятницу приедет в Лондон
"Что касается Ирана, то тут вопрос идет об обеспечении морской безопасности, свободы навигации... Мы признаем, что Франция заинтересована в участии в свободе судоходства, обеспечении свободы судоходства в заливе, и мы будем искать способы использовать этот интерес для лучшей координации с нашей собственной инициативой", - сказал чиновник во время телефонного брифинга.
Он отметил, что США остаются нацеленными на обеспечение свободы судоходства на основных транспортных артериях в мире и видят рост интереса к своей инициативе "больше, чем только со стороны Британии".
Ранее США заявляли, что планируют создать международную коалицию, чтобы патрулировать воды около Ирана и Йемена. Первые такие предложения были сделаны в конце июня на министерских переговорах с союзниками по НАТО в Брюсселе. Речь, в частности, шла о вариантах как проведения разведки с воздуха, так и отправки кораблей для сопровождения торговых судов в Ормузском проливе.
Лондон также заявлял о намерении созвать общеевропейскую миссию по защите коммерческих судов в Ормузском проливе после того, как Иран задержал британский танкер Stena Impero. Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Франция вместе с Великобританией и Германией работает над "европейской инициативой" для обеспечения морской безопасности в Персидском заливе.