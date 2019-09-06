В ЦИК рассказали о самочувствии Памфиловой после нападения

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Состояние председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой, на которую было совершено нападение, позволяет участвовать в публичных мероприятиях, сообщили в пресс-службе ЦИК.
"Элла Александровна пока не готова давать комментарии, от ее имени сообщаем: в доме никакого ограбления не совершено, ничего не украли. В отношении ее самочувствия: оно позволяет участвовать в публичных мероприятиях и в сегодняшней конференции", - сказали в пресс-службе ЦИК.
"Сегодняшний пресс-подход отменяется в связи с этой ситуацией, она не готова пока давать комментарии", - отметили в пресс-службе.
Позже в пресс-службе добавили, что "самочувствие Эллы Александровны среднее, но позволяет ей принимать участие в международной конференции".
Памфилова в пятницу участвует в международной конференции "Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение" в Москве. Мероприятие началось в 10.00, Памфилова открывала его, принимала участие в дискуссии, после окончания первой части конференции, когда был объявлен перерыв, она вышла из зала под руку с сопровождавшим ее мужчиной.
Неизвестный проник минувшей ночью в дом Памфиловой и неоднократно ударил ее электрошокером, сообщается на сайте МВД РФ. Как сообщили в ведомстве, инцидент произошел около 01.30 - в полицию поступило сообщение о нападении на хозяйку одного из домов в городском округе Истра Московской области. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК Российской Федерации (разбой). Злоумышленник скрылся, правоохранители ищут причастных. Официальный представитель МВД России Ирина Волк подчеркнула, что расследование взято на контроль руководством ведомства.