В ЦИК рассказали о самочувствии Памфиловой после нападения

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Состояние председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой, на которую было совершено нападение, позволяет участвовать в публичных мероприятиях, сообщили в пресс-службе ЦИК.

"Элла Александровна пока не готова давать комментарии, от ее имени сообщаем: в доме никакого ограбления не совершено, ничего не украли. В отношении ее самочувствия: оно позволяет участвовать в публичных мероприятиях и в сегодняшней конференции", - сказали в пресс-службе ЦИК.

"Сегодняшний пресс-подход отменяется в связи с этой ситуацией, она не готова пока давать комментарии", - отметили в пресс-службе.

Позже в пресс-службе добавили, что "самочувствие Эллы Александровны среднее, но позволяет ей принимать участие в международной конференции".

Памфилова в пятницу участвует в международной конференции "Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение" в Москве. Мероприятие началось в 10.00, Памфилова открывала его, принимала участие в дискуссии, после окончания первой части конференции, когда был объявлен перерыв, она вышла из зала под руку с сопровождавшим ее мужчиной.