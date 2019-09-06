Источник опроверг слухи о подготовке к повышению пенсионного возраста

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Источник в аппарате правительства России опроверг сообщения СМИ о якобы ведущейся в кабинете министров подготовке к повышению пенсионного возраста до 70 лет.
Ранее "Независимая газета" написала со ссылкой на депутата Госдумы Валерия Рашкина, что в правительстве создана рабочая группа, которая занимается подготовкой второго этапа пенсионной реформы. Этот этап, по сведениям депутата, якобы предполагает новое повышение пенсионного возраста — для мужчин и для женщин до 70 лет.
"Предположения депутата Рашкина мы можем назвать полным бредом. Иначе никак", — сказал источник журналистам, комментируя информацию СМИ.