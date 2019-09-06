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РИА Новости

Источник опроверг слухи о подготовке к повышению пенсионного возраста

12:57 06.09.2019 (обновлено: 16:16 06.09.2019)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует пенсионное удостоверение
Мужчина демонстрирует пенсионное удостоверение
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Мужчина демонстрирует пенсионное удостоверение. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Источник в аппарате правительства России опроверг сообщения СМИ о якобы ведущейся в кабинете министров подготовке к повышению пенсионного возраста до 70 лет.
Ранее "Независимая газета" написала со ссылкой на депутата Госдумы Валерия Рашкина, что в правительстве создана рабочая группа, которая занимается подготовкой второго этапа пенсионной реформы. Этот этап, по сведениям депутата, якобы предполагает новое повышение пенсионного возраста — для мужчин и для женщин до 70 лет.
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"Предположения депутата Рашкина мы можем назвать полным бредом. Иначе никак", — сказал источник журналистам, комментируя информацию СМИ.
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Госдума РФВалерий РашкинРоссияОбщество
Популярные комментарии
Когда то и нынешняя реформа начиналась со слухов и разговоров - Пока я у власти такого не будет!
6 сентября, 13:24
mdmiguel dios
5671405342
Путин 15 лет обещал не повышать пенсионный возраст, однако нарушил своё обещание. Так,что слухи о лишении граждан РФ пенсии вполне правдоподобны!
6 сентября, 13:33
Анатолий Попов
522527345
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