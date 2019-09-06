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РИА Новости

В ГД планируют выработать механизм, регулирующий лицензирование лекарств

12:54 06.09.2019
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы в Москве
Здание Государственной Думы в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Депутаты Госдумы в рамках рабочей группы намерены выйти на решение вопроса регулирования в сфере лицензирования иностранных лекарств в РФ, сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.
Ранее сообщалось, что правительство выделило более 26 миллионов рублей на закупку незарегистрированных в РФ лекарств для детей, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Этим распоряжением Минпромторгу поручено проконтролировать целевое и эффективное использование выданных бюджетных ассигнований и предоставить доклад до 1 февраля 2020 года. Распоряжение даст право уполномоченному к ввозу подобных препаратов Московскому эндокринному заводу оперативно закупить и поставить в РФ такие препараты, как диазепам, фенобарбитал, мидазолам в 10 лекарственных формах, которые в России не производятся, в том числе клобазам.
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"У нас лицензирование носит заявительный характер. То есть фирма, компания заявилась, что хочет отлицензироваться в РФ и тогда это сделает... Это огромный мир, в котором очень важна регуляторика", - сказал Морозов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
"Дальнее (решение) - это производство самим, ближнее - это решение правительства РФ, а в середине я бы расположил регуляторику, как регистрировать (лекарства)... Я не сказал "четкого механизма". Они сейчас обсуждаются. О них сейчас говорить преждевременно, но в рамках рабочей группы, я уверен, что осенью этот вопрос будет решён", - рассказал глава думского комитета.
Ранее сообщалось о задержании в Москве женщины, которая заказала для своего ребенка за границей не зарегистрированное в России лекарство "Фризиум". Общественность и правозащитники назвали ситуацию "абсурдной и бесчеловечной", свою обеспокоенность выразили и в Кремле. В августе Федеральная таможенная служба заявила о возбуждении уголовного дела, женщина проходила в нем как свидетель. Позже прокуратура отменила возбуждение уголовного дела о провозе через границу не зарегистрированного в России лекарства "Фризиум".
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Дмитрий МорозовГосдума РФМинистерство промышленности и торговли РФМоскваРоссияОбщество
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