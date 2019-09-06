В ГД планируют выработать механизм, регулирующий лицензирование лекарств

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Депутаты Госдумы в рамках рабочей группы намерены выйти на решение вопроса регулирования в сфере лицензирования иностранных лекарств в РФ, сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.

Ранее сообщалось, что правительство выделило более 26 миллионов рублей на закупку незарегистрированных в РФ лекарств для детей, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Этим распоряжением Минпромторгу поручено проконтролировать целевое и эффективное использование выданных бюджетных ассигнований и предоставить доклад до 1 февраля 2020 года. Распоряжение даст право уполномоченному к ввозу подобных препаратов Московскому эндокринному заводу оперативно закупить и поставить в РФ такие препараты, как диазепам, фенобарбитал, мидазолам в 10 лекарственных формах, которые в России не производятся, в том числе клобазам.

"У нас лицензирование носит заявительный характер. То есть фирма, компания заявилась, что хочет отлицензироваться в РФ и тогда это сделает... Это огромный мир, в котором очень важна регуляторика", - сказал Морозов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

"Дальнее (решение) - это производство самим, ближнее - это решение правительства РФ, а в середине я бы расположил регуляторику, как регистрировать (лекарства)... Я не сказал "четкого механизма". Они сейчас обсуждаются. О них сейчас говорить преждевременно, но в рамках рабочей группы, я уверен, что осенью этот вопрос будет решён", - рассказал глава думского комитета.