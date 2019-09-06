В Ленобласти подвели итоги конкурса "Ветеранское подворье"

"Участники "Ветеранского подворья" заряжают любовью к труду своих детей и внуков и являются примером для остальных пенсионеров – в том, что занимаются интересным делом, проявляют активную жизненную позицию. Они не просто мастерски выращивают прекрасные урожаи, но и делают комфортнее жизнь в регионе, улучшают и благоустраивают своим трудом территорию Ленинградской области", – сказал принявший участие в церемонии подведения итогов конкурса губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.