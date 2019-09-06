В Ленобласти подвели итоги конкурса "Ветеранское подворье"

С. - ПЕТЕРБУРГ, 6 сен - РИА Новости. В Ленинградской области определены победители проводящегося уже 14 лет смотра-конкурса "Ветеранское подворье".
В этом году в конкурсе, который проводился в семи номинациях, приняли участие более пятисот ветеранов. Среди номинаций - "Лучшее ветеранское подворье", "Лучший животновод", "Лучший овощевод", "Лучший пчеловод", "Лучший цветовод", "Самый благоустроенный дачный (садовый) участок", "Лучшая детская грядка". Самым старшим по возрасту победителем стал 93-летний ветеран Николай Фоменко из Всеволожского района. Он представил на выставке зелень и овощи со своего огорода.
"Участники "Ветеранского подворья" заряжают любовью к труду своих детей и внуков и являются примером для остальных пенсионеров – в том, что занимаются интересным делом, проявляют активную жизненную позицию. Они не просто мастерски выращивают прекрасные урожаи, но и делают комфортнее жизнь в регионе, улучшают и благоустраивают своим трудом территорию Ленинградской области", – сказал принявший участие в церемонии подведения итогов конкурса губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Смотр-конкурс творчества подсобных и дачных хозяйств ветеранов "Ветеранское подворье" проводится в Ленинградской области с 2005 года, напомнил представитель пресс-службы обладминистрации. Инициатором мероприятия выступила Ленинградская областная ассоциация общественных объединений ветеранов.
"Целями смотра-конкурса являются популяризация делового и творческого потенциала людей пожилого возраста, поддержка гражданских инициатив, укрепление солидарности поколений, трудовое воспитание подрастающего поколения, развитие семейной преемственности, семейных трудовых традиций", - сказал собеседник агентства.
В следующем году эстафету "Ветеранское подворья" от Луги примет Гатчина.