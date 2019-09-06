Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-06T12:54Z
https://ria.ru/20190906/1558388665.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/105734/14/1057341448_0:171:3032:1877_1036x0_80_0_0_73002bf428873fef4037106a25798ba6.jpg
РИА Новости
Ленинградская область

В Ленобласти подвели итоги конкурса "Ветеранское подворье"

12:54 06.09.2019
34
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВетераны Великой Отечественной войны
Ветераны Великой Отечественной войны
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
С. - ПЕТЕРБУРГ, 6 сен - РИА Новости. В Ленинградской области определены победители проводящегося уже 14 лет смотра-конкурса "Ветеранское подворье".
В этом году в конкурсе, который проводился в семи номинациях, приняли участие более пятисот ветеранов. Среди номинаций - "Лучшее ветеранское подворье", "Лучший животновод", "Лучший овощевод", "Лучший пчеловод", "Лучший цветовод", "Самый благоустроенный дачный (садовый) участок", "Лучшая детская грядка". Самым старшим по возрасту победителем стал 93-летний ветеран Николай Фоменко из Всеволожского района. Он представил на выставке зелень и овощи со своего огорода.

"Участники "Ветеранского подворья" заряжают любовью к труду своих детей и внуков и являются примером для остальных пенсионеров – в том, что занимаются интересным делом, проявляют активную жизненную позицию. Они не просто мастерски выращивают прекрасные урожаи, но и делают комфортнее жизнь в регионе, улучшают и благоустраивают своим трудом территорию Ленинградской области", – сказал принявший участие в церемонии подведения итогов конкурса губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Смотр-конкурс творчества подсобных и дачных хозяйств ветеранов "Ветеранское подворье" проводится в Ленинградской области с 2005 года, напомнил представитель пресс-службы обладминистрации. Инициатором мероприятия выступила Ленинградская областная ассоциация общественных объединений ветеранов.
"Целями смотра-конкурса являются популяризация делового и творческого потенциала людей пожилого возраста, поддержка гражданских инициатив, укрепление солидарности поколений, трудовое воспитание подрастающего поколения, развитие семейной преемственности, семейных трудовых традиций", - сказал собеседник агентства.
В следующем году эстафету "Ветеранское подворья" от Луги примет Гатчина.
000000
Обсудить 0
Ленинградская областьОбщество
Рекомендуем
Ханты-Мансийск
В Югре появится общественный совет по жилищным вопросам
РИА
Новости
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова
Глава Югры рассказала членам СПЧ о поддержке молодых семей с ипотекой
Спортзал в школе
В школах 12 районов Волгоградской области появились новые спортзалы
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Ивановская область получит в этом году 22 автомобиля скорой помощи
Лента
новостей
Во время всероссийского открытого урока Я помню
Всероссийский открытый урок "Я помню" прошел в столичном Музее Победы
Город Мурманск
Реконструкцию мурманского театра драмы завершат в июле 2020 года
Вид на Санкт-Петербург. На переднем плане Стадион Петровский
Власти Ленобласти примут комплекс мер для снижения бедности к 2024 году
Дорога в поселке Белый Яр (ХМАО)
В югорском поселке завершили реконструкцию дороги, о которой просили жители
Кинешма
Новые детские сады открылись в двух городах Ивановской области
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Глава Кубани уверен, что выборы в регионе пройдут организованно и безопасно
Мусульмане в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам возле мечети Кул-Шариф в Казани
Мусульмане Москвы усилят работу в области благотворительности
Здание Государственной Думы в Москве
В ГД планируют выработать механизм, регулирующий лицензирование лекарств
Избиратели во время голосования в Москве
На выборах в Мосгордуму досрочно проголосовали более 19 тысяч москвичей
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Глава Якутии рассказал, что каждый год отдыхает в Крыму
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
Глава Кузбасса покажет журналистам сквер на месте ТРЦ "Зимняя вишня"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:07Со дна Балтийского моря исчезла подводная обсерватория
06:37На Филиппинах четыре человека ранены из-за взрыва бомбы на рынке
06:32Число жертв урагана "Дориан" на Багамах выросло до 43 человек
06:31СМИ: Boeing столкнулся с проблемами во время испытаний лайнера 777X
06:10Эксперт: уровень отношений Китая и США снизился до "точки замерзания"
06:08Почетной императрице Японии сделают операцию по удалению рака груди
05:22СМИ: Китай заявил США о готовности закупить американскую сельхозпродукцию
05:15Памятник Чайковскому установят у Мариинского театра в 2020 году
04:54Немецкий политик заявил о серьезных последствиях от ответных санкций России
04:11В Лобне пенсионерка отдала 300 тысяч рублей и украшения за снятие “порчи”
03:45Исследование: банки за семь месяцев нарастили выдачу кредиток на 23%
03:41Мадуро приостановил диалог с оппозицией, обвинив в попытках продать регион
03:30Исследование: россияне стали экономнее развлекаться на выходных
03:26Ученые выявили пользу коры ольхи как природного антиоксиданта
03:20Заворотнюк сделает заявление о состоянии своего здоровья
03:19"Астраханского Хатико", ждущего хозяина на пепелище, сняли на видео
03:17Врач заявил, что не существует таблетки или эффективной диеты от ожирения
03:08Источник: следующий пуск российской ракеты "Союз" с космодрома Куру отложен
02:52Власти Сан-Франциско признали стрелковую ассоциацию террористами
02:36Площадь лесных пожаров в РФ в зоне активного тушения уменьшилась за сутки
Лента новостейМолния