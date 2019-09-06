Хакеры взломали базу данных партии экс-канцлера Австрии Курца

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. База данных Австрийской народной партии (АНП), возглавляемой бывшим канцлером страны Себастьяном Курцем, в преддверии сентябрьских выборов подверглась мощной атаке хакеров.
"В последние месяцы совершались целенаправленные, преступные, профессиональные хакерские атаки на Народную партию с возможностью копирования и подделки данных. Целью хакеров было навредить нам и нашей демократии", - говорится в сообщении партии в Twitter.
В промежуточном отчете экспертов компании CyberTrap, нанятой АНП для расследования, сообщается, что пока невозможно утверждать, кто точно стоял за атакой.
"Злоумышленников на данный момент не удалось отследить, поскольку они воспользовались программами-анонимайзерами, в том числе Tor". Тем не менее, сообщают эксперты, "на конкретный вопрос… "можно ли исключить разведслужбы, как внутренние, так и внешние из (предполагаемых) нападавших?" на данный момент следует отвечать "нет".
Сообщается, что хакерами "был получен доступ к чрезвычайно обширному объему информации на сервере".
Досрочные выборы пройдут в Австрии 29 сентября.