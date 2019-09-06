Хакеры взломали базу данных партии экс-канцлера Австрии Курца

В промежуточном отчете экспертов компании CyberTrap, нанятой АНП для расследования, сообщается, что пока невозможно утверждать, кто точно стоял за атакой.

"Злоумышленников на данный момент не удалось отследить, поскольку они воспользовались программами-анонимайзерами, в том числе Tor". Тем не менее, сообщают эксперты, "на конкретный вопрос… "можно ли исключить разведслужбы, как внутренние, так и внешние из (предполагаемых) нападавших?" на данный момент следует отвечать "нет".