В МВД рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом под Иваново

БРЯНСК, 6 сен - РИА Новости. Все 10 пострадавших в ДТП под Иваново пассажиров автобуса получили ушибы и ссадины, они отказались от госпитализации, сообщил РИА Новости представитель УМВД РФ по Ивановской области.

По данным полиции, ДТП произошло на трассе Иваново - Ковров - Нижний Новгород в трех километрах от Палеха в четверг вечером. Десять человек, в том числе один ребенок, пострадали в результате столкновения автобуса с выехавшим на встречную полосу грузовиком в Ивановской области. Сообщалось, что 20-тонный автомобиль "МАЗ" дорожной службы не успел завершить обгон и столкнулся с автобусом, следовавшим из Иваново в Пучеж. В салоне автобуса находились 22 пассажира.