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РИА Новости

В МВД рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом под Иваново

12:51 06.09.2019 (обновлено: 13:02 06.09.2019)
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© Фото : ГУМВД России по Ивановской областиСтолкновение автобуса с автомобилем дорожной службы в Палехском районе Ивановской области
Столкновение автобуса с автомобилем дорожной службы в Палехском районе Ивановской области
© Фото : ГУМВД России по Ивановской области
Столкновение автобуса с автомобилем дорожной службы в Палехском районе Ивановской области
БРЯНСК, 6 сен - РИА Новости. Все 10 пострадавших в ДТП под Иваново пассажиров автобуса получили ушибы и ссадины, они отказались от госпитализации, сообщил РИА Новости представитель УМВД РФ по Ивановской области.
По данным полиции, ДТП произошло на трассе Иваново - Ковров - Нижний Новгород в трех километрах от Палеха в четверг вечером. Десять человек, в том числе один ребенок, пострадали в результате столкновения автобуса с выехавшим на встречную полосу грузовиком в Ивановской области. Сообщалось, что 20-тонный автомобиль "МАЗ" дорожной службы не успел завершить обгон и столкнулся с автобусом, следовавшим из Иваново в Пучеж. В салоне автобуса находились 22 пассажира.
"Пассажирам оказана первая медицинская помощь, пострадавшие получили ушибы и ссадины, все они отказались от госпитализации", - сказал собеседник агентства.
Полиция уточняет, что составлено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по статье 12.15 части 4 ("Выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения") КоАП РФ.
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Нижний НовгородМВД РФИвановская областьПроисшествия
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