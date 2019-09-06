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РИА Новости

Путин прибыл в Амурскую область, где посетит космодром "Восточный"

12:50 06.09.2019 (обновлено: 12:51 06.09.2019)
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© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкКосмодрома "Восточный"
Космодрома Восточный
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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Космодрома "Восточный". Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл в Амурскую область, где на космодроме "Восточный" проведет совещание по вопросам развития его инфраструктуры.
Космодром "Восточный" – первый в России гражданский космодром, предназначенный для подготовки и запуска космических аппаратов научного, социально-экономического и коммерческого назначения.
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Предполагается, что он обеспечит независимый доступ России в космос по всему спектру космических задач.
Космодром строится в Амурской области, в междуречье рек Зеи и Большой Пёры, в 8 тысячах километрах от Москвы и в 180 километрах от Благовещенска. Его площадь - около 700 квадратных километров.
Сейчас на космодроме идет строительство второй очереди - инфраструктуры под ракету "Ангара". В 2022 году все работы должны быть завершены, чтобы успеть подготовиться к первому пуску в 2023 году.
Первая, практически завершенная очередь включает в себя стартовый комплекс под ракеты "Союз", которые уже периодически летают с нового космодрома. На данный момент с космодрома произведено пять пусков ракеты—носителя среднего класса "Союз—2" с полезной нагрузкой.
Первый в 2019 году запуск с Восточного состоялся 5 июля. Ракета "Союз-2.1б" вывела на орбиты российский метеорологический спутник "Метеор-М" и 32 малых аппарата.
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2 сентября, 10:56Радио
"Так было всегда". Рогозин ответил на критику строительства Восточного
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Космос - РИА НаукаАнгара (ракета)СоюзВладимир ПутинМоскваАмурская областьРоссияРИА Наука
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