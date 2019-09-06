Путин прибыл в Амурскую область, где посетит космодром "Восточный"

БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл в Амурскую область, где на космодроме "Восточный" проведет совещание по вопросам развития его инфраструктуры.

Космодром "Восточный" – первый в России гражданский космодром, предназначенный для подготовки и запуска космических аппаратов научного, социально-экономического и коммерческого назначения.

Предполагается, что он обеспечит независимый доступ России в космос по всему спектру космических задач.

Космодром строится в Амурской области, в междуречье рек Зеи и Большой Пёры, в 8 тысячах километрах от Москвы и в 180 километрах от Благовещенска. Его площадь - около 700 квадратных километров.

Путин любит Камчатку. Не был на Чукотке. Пообещал приехать в Магадан. Но сейчас летит из Владивостока в Благовещенск. pic.twitter.com/ru2vyx1lqz — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) September 6, 2019

Сейчас на космодроме идет строительство второй очереди - инфраструктуры под ракету "Ангара". В 2022 году все работы должны быть завершены, чтобы успеть подготовиться к первому пуску в 2023 году.

Путин прибыл в Благовещенск. Тут он посмотрит на строительство второй очереди космодрома Восточный и проведет совещание.



Во Владивостоке он уже заявил, что по космодрому есть "много вопросов, требующих решения и вмешательства".



Ждем непростого и, возможно, жесткого разговора. pic.twitter.com/a1mc5vbNgM — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) September 6, 2019

Первая, практически завершенная очередь включает в себя стартовый комплекс под ракеты "Союз", которые уже периодически летают с нового космодрома. На данный момент с космодрома произведено пять пусков ракеты—носителя среднего класса "Союз—2" с полезной нагрузкой.