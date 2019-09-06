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РИА Новости
Мурманская область

Реконструкцию мурманского театра драмы завершат в июле 2020 года

12:35 06.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Ещенко / Перейти в фотобанкГород Мурманск
Город Мурманск
© РИА Новости / Сергей Ещенко
Перейти в фотобанк
Город Мурманск. Архивное фото
МУРМАНСК, 6 сен - РИА Новости. Завершение полномасштабной реконструкции здания мурманского областного театра драмы, одного из первых, которые будут сдаваться в рамках нацпроекта "Культура", запланировано на июль 2020 года, сезон следующего года труппа должна встретить уже в обновленном театре, сообщил журналистам министр культуры РФ Владимир Мединский, ознакомившийся в пятницу с ходом реконструкции.
Ранее в пятницу Мединскому показали ход ремонта в новом здании мурманского кукольного театра, открытие которого запланировано на декабрь этого года.
"Речь идет о полной реконструкции с перестройкой мурманских театров, театров известных, с историей, труппой. Театр драмы обещают сдать летом следующего года, он распахнет свои двери в начале следующего сезона. Это первые театры, которые буду сдаваться в рамках нацпроекта "Культура". Я надеюсь, что эти театры станут украшением города", - сказал Мединский.
"Мы получили поддержку от министерства культуры, без нее этот театр строился бы еще много лет. Мы получили поддержку и на реконструкцию театра кукол. Кроме того, в рамках нацпроекта у нас готов первый виртуальный зрительный зал в городе Апатиты", - сказал врио губернатора Андрей Чибис.
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Как сообщил Мединский, с руководством региона также будет обсуждаться строительство центра культурного развития. В целом, как отметил министр, все проекты, которые сегодня реализуются в рамках нацпроекта "Культура", - это результат политики правительства по подъему уровня культуры в регионах.
"В нацпроекте" Культура" приблизительно 85% - это прямые инвестиции в инфраструктуру в регионах. Мы понимаем, что культура России - это не только объекты нашей гордости - Эрмитаж, Мариинский театр, но и вся наша огромная страна", - добавил Мединский.
Он отметил, что те регионы, которые наиболее эффективны и энергичны, успевают войти в нацпроект первыми.
Ранее Чибис обратился к Мединскому с просьбой выделить средства на покупку внутреннего оборудования в течение одного финансового периода. Мединский дал поручение проработать вопрос перераспределения этих средств на 2020 год.
Реконструкция драмтеатра началась в мае 2017 года, труппа переехала во временные помещения. На сегодняшний день техническая готовность здания театра - 53,27%, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Центра контракта с подрядчиком составляет более 643 миллионов рублей.
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Мурманская областьАндрей ЧибисМариинский театрВладимир МединскийМурманскРоссияМурманская областьОбщество
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