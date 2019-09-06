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РИА Новости

В Афганистане восемь человек погибли при нападении талибов

12:34 06.09.2019
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© AP Photo / Rahmat GulПолиция в Афганистане
Полиция в Афганистане
© AP Photo / Rahmat Gul
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Восемь человек погибли, шестеро ранены в ходе нападения боевиков радикального движения "Талибан" на правительственные блок-посты в провинции Тахар на севере Афганистана, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.
Как сообщил агентству представитель губернатора провинции Мохаммад Джавад Хиджри, нападение было совершено в ночь на пятницу, погибли шесть сотрудников сил безопасности Афганистана, четверо получили ранения. В результате попадания минометного снаряда в жилой дом также погибли двое мирных жителей, еще двое пострадали.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. За последнее время в Афганистане также усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*.
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