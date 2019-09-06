В Афганистане восемь человек погибли при нападении талибов

Как сообщил агентству представитель губернатора провинции Мохаммад Джавад Хиджри, нападение было совершено в ночь на пятницу, погибли шесть сотрудников сил безопасности Афганистана, четверо получили ранения. В результате попадания минометного снаряда в жилой дом также погибли двое мирных жителей, еще двое пострадали.