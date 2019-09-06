Муфтий Татарстана открыл новый образовательный центр

МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. В Татарстане открылся мусульманский образовательный центр имени татарского богослова Ахмадзаки Сафиуллина, торжественную церемонию возглавил муфтий республики Камиль Самигуллин.

"Создание мусульманских образовательных центров для мусульман нашей республики гораздо более важно, чем строительство мечетей, поскольку духовно безграмотные и непросвещенные люди не станут посещать дома Всевышнего", - сказал председатель Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) Самигуллин.

По словам муфтия, в стенах нового медресе дети должны воспитываться богобоязненными и просвещенными. "Медресе нам необходимы как вода и воздух, поскольку дорога в Рай без религиозных знаний бывает очень тяжелой", - отметил муфтий.

Строительство образовательного центра имени Ахмадзаки Сафиуллина началось в 2001 году. В здании площадью 1800 квадратных метров функционируют учебные классы, библиотека, общежитие на 60 мест.

Как отметили в муфтияте, в центре будут преподавать занятия по Корану, арабскому языку и курсы по программе ДУМ РТ. Помимо духовно-просветительских программ для взрослых и детей, здесь созданы условия для проведения обрядов никаха (бракосочетания), совершения коллективных намазов, организации различных собраний и мероприятий.