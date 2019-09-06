Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-06T12:31Z
https://ria.ru/20190906/1558387366.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/147353/10/1473531022_0:0:3077:1731_1036x0_80_0_0_9d6fe935eb95891ac813a706b4a1acc5.jpg
РИА Новости
Религия и мировоззрение

Муфтий Татарстана открыл новый образовательный центр

12:31 06.09.2019
63
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМуфтий Татарстана Камиль Самигуллин. Празднование Ураза-байрама в регионах России
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин. Празднование Ураза-байрама в регионах России
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. В Татарстане открылся мусульманский образовательный центр имени татарского богослова Ахмадзаки Сафиуллина, торжественную церемонию возглавил муфтий республики Камиль Самигуллин.
"Создание мусульманских образовательных центров для мусульман нашей республики гораздо более важно, чем строительство мечетей, поскольку духовно безграмотные и непросвещенные люди не станут посещать дома Всевышнего", - сказал председатель Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) Самигуллин.
По словам муфтия, в стенах нового медресе дети должны воспитываться богобоязненными и просвещенными. "Медресе нам необходимы как вода и воздух, поскольку дорога в Рай без религиозных знаний бывает очень тяжелой", - отметил муфтий.
Строительство образовательного центра имени Ахмадзаки Сафиуллина началось в 2001 году. В здании площадью 1800 квадратных метров функционируют учебные классы, библиотека, общежитие на 60 мест.
Как отметили в муфтияте, в центре будут преподавать занятия по Корану, арабскому языку и курсы по программе ДУМ РТ. Помимо духовно-просветительских программ для взрослых и детей, здесь созданы условия для проведения обрядов никаха (бракосочетания), совершения коллективных намазов, организации различных собраний и мероприятий.
Кроме того, в центре создан музей-выставка, посвященная жизни и деятельности выдающегося татарского богослова Ахмадзаки Сафиуллина
100002
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеКамиль СамигуллинМоскваТатарстанОбщество
Рекомендуем
Мусульмане в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам возле мечети Кул-Шариф в Казани
Мусульмане Москвы усилят работу в области благотворительности
РИА
Новости
30-я Московская международная книжная выставка-ярмарка. День пятый
Мусульмане РТ показали свыше ста изданий на Международной книжной ярмарке
Актер, сценарист, режиссер и продюсер Юэн МакГрегор
Юэн Макгрегор сыграет американского дизайнера Роя Хальстона
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Рогозин рассказал о новых ракетах "Союз-5" и "Союз-6"
Лента
новостей
Кадр из фильма Офицер и шпион
Эксперты предсказали победителя Венецианского кинофестиваля
Глава Удмуртии Александр Бречалов на сессии Спорт для всех: мировые тренды и деловой подход в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Глава Удмуртии вручил подарки двум подросткам за спасение пенсионерки
Пустые пробирки в лаборатории
Ученые выявили пользу коры ольхи как природного антиоксиданта
Участники хип-хоп вечеринки на сцене арт-квартала Таврида-ТАНЦЫ в рамках фестиваля творческих сообществ Таврида-АРТ в бухте Капсель в Судаке
"Таврида 5.0" стартует в Крыму в формате арт-резиденции
Национальный парк Лосиный остров
Православные москвичи просят не допустить создания "капища" в Торфянке
Избиратели во время голосования в Москве
На выборах в Мосгордуму досрочно проголосовали более 19 тысяч москвичей
Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
Собянин заявил, что без мегаполисов регионы "окунутся в нищету"
Первоклассники на праздновании Дня знаний
Эксперты выяснили, на что россияне увеличили расходы в новом учебном году
Соловецкий кремль
Мединский рассказал о ходе реставрации на Соловках
Запуск ракеты-носителя Союз
Источник: следующий пуск российской ракеты "Союз" с космодрома Куру отложен
Посетительница фотографирует картину Боттичелли Мадонна делла Лоджиа
Выставка Боттичелли во Владивостоке стала историческим событием
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:07Со дна Балтийского моря исчезла подводная обсерватория
06:37На Филиппинах четыре человека ранены из-за взрыва бомбы на рынке
06:32Число жертв урагана "Дориан" на Багамах выросло до 43 человек
06:31СМИ: Boeing столкнулся с проблемами во время испытаний лайнера 777X
06:10Эксперт: уровень отношений Китая и США снизился до "точки замерзания"
06:08Почетной императрице Японии сделают операцию по удалению рака груди
05:22СМИ: Китай заявил США о готовности закупить американскую сельхозпродукцию
05:15Памятник Чайковскому установят у Мариинского театра в 2020 году
04:54Немецкий политик заявил о серьезных последствиях от ответных санкций России
04:11В Лобне пенсионерка отдала 300 тысяч рублей и украшения за снятие “порчи”
03:45Исследование: банки за семь месяцев нарастили выдачу кредиток на 23%
03:41Мадуро приостановил диалог с оппозицией, обвинив в попытках продать регион
03:30Исследование: россияне стали экономнее развлекаться на выходных
03:26Ученые выявили пользу коры ольхи как природного антиоксиданта
03:20Заворотнюк сделает заявление о состоянии своего здоровья
03:19"Астраханского Хатико", ждущего хозяина на пепелище, сняли на видео
03:17Врач заявил, что не существует таблетки или эффективной диеты от ожирения
03:08Источник: следующий пуск российской ракеты "Союз" с космодрома Куру отложен
02:52Власти Сан-Франциско признали стрелковую ассоциацию террористами
02:36Площадь лесных пожаров в РФ в зоне активного тушения уменьшилась за сутки
Лента новостейМолния