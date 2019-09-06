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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Внедрение онлайн-голосования неизбежно, считает Венедиктов

12:30 06.09.2019
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкГлавный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов
Главный редактор Эха Москвы Алексей Венедиктов
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Распространение электронного голосования, если оно будет признано надежным, неизбежно, рано или поздно оно будет внедряться по всей России, потому что это удобно, считает руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.
"Если система (электронного голосования) окажется защищённой. Если будет понятно в эксперименте, а мы не торопимся внедрять её, если она покажется в первую очередь избирателям надежной, тогда можно будет шаг за шагом её распространять на другие выборы и регионы", - сказал Венедиктов на конференции "Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение".
По его мнению, "распространение электронного голосования неизбежно". "Рано или поздно это пойдёт, потому что это удобно... Это электронная услуга, которую на выбор мы представляем нашим избирателям",- отметил он.
Венедиктов напомнил, что правительство России недавно приняло решение о внедрении электронных паспортов. "Вместо бумажных паспортов будут получать карточку ID, карточку можно привязать к электронному голосованию, тогда появятся новые возможности для тех, у кого будут электронные паспорта. Тогда мы решаем вопрос об электронном голосовании через электронный паспорт, решает вопрос об электронной подписи (для кандидатов)",- считает он.
Выборы депутатов Мосгордумы, на которых впервые в стране будет реализован эксперимент по проведению электронного голосования, пройдут 8 сентября. Ранее Мосгоризбирком утвердил три округа, где будет проведено электронное голосование. Это округа №1 (Зеленоград), №10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и №30 (Центральное и Южное Чертаново).
Здание Мосгоризбиркома
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Выборы в МосгордумуМосгоризбиркомМосковская городская думаАлексей Венедиктов (журналист)РоссияОбщество
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