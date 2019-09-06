Внедрение онлайн-голосования неизбежно, считает Венедиктов

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Распространение электронного голосования, если оно будет признано надежным, неизбежно, рано или поздно оно будет внедряться по всей России, потому что это удобно, считает руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.

"Если система (электронного голосования) окажется защищённой. Если будет понятно в эксперименте, а мы не торопимся внедрять её, если она покажется в первую очередь избирателям надежной, тогда можно будет шаг за шагом её распространять на другие выборы и регионы", - сказал Венедиктов на конференции "Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение".

По его мнению, "распространение электронного голосования неизбежно". "Рано или поздно это пойдёт, потому что это удобно... Это электронная услуга, которую на выбор мы представляем нашим избирателям",- отметил он.

Венедиктов напомнил, что правительство России недавно приняло решение о внедрении электронных паспортов. "Вместо бумажных паспортов будут получать карточку ID, карточку можно привязать к электронному голосованию, тогда появятся новые возможности для тех, у кого будут электронные паспорта. Тогда мы решаем вопрос об электронном голосовании через электронный паспорт, решает вопрос об электронной подписи (для кандидатов)",- считает он.