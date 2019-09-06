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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Мусульмане Москвы усилят работу в области благотворительности

12:27 06.09.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМусульмане в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам возле мечети Кул-Шариф в Казани
Мусульмане в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам возле мечети Кул-Шариф в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Духовное управление мусульман российской столицы делает основной упор в своей деятельности на сферу благотворительности и образования, сообщил РИА Новости муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.
"Наша деятельность в ближайшей перспективе будет касаться именно гуманитарных и образовательных проектов. В первую очередь мы говорим о помощи малоимущим, многодетным семьям, ветеранам войны и труда", - сообщил религиозный деятель.
По его словам, гуманитарная составляющая коснется не только россиян.
"Мы обязаны помочь единоверцам по всему миру, поскольку ДУМ Москвы, как и другие ведущие исламские центры, представляет Россию на международном уровне, участвует в различных проектах, что немаловажно для укрепления авторитета нашего государства в арабо-мусульманском мире. И это находит отклик на самом высоком уровне", - отметил муфтий.
Он пояснил, что гуманитарные акции, инициированные мусульманами Москвы, в том числе благотворительным фондом "Закят", коснулись многих стран.
"Судан, Палестина, Уганда, Индонезия и многие другие страны получили адресную помощь от единоверцев российской столицы", - сказал Аляутдинов, добавив, что продовольственная поддержка была оказана в том числе беженцам из Сирии и Ливана, которые живут в Подмосковье.
"Не останется без внимания и сфера образования. В Москве функционируют десятки местных религиозных общин мусульман, и в каждой из них ведется просветительская деятельность", - сказал Аляутдинов.
По его словам, в ближайшее время возобновит работу культурный центр "Дар", где идет изучение арабского языка и Корана.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеИльдар АляутдиновМоскваСирияРоссияОбщество
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