Мусульмане Москвы усилят работу в области благотворительности

Мусульмане в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам возле мечети Кул-Шариф в Казани

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Духовное управление мусульман российской столицы делает основной упор в своей деятельности на сферу благотворительности и образования, сообщил РИА Новости муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.

"Наша деятельность в ближайшей перспективе будет касаться именно гуманитарных и образовательных проектов. В первую очередь мы говорим о помощи малоимущим, многодетным семьям, ветеранам войны и труда", - сообщил религиозный деятель.

По его словам, гуманитарная составляющая коснется не только россиян.

"Мы обязаны помочь единоверцам по всему миру, поскольку ДУМ Москвы, как и другие ведущие исламские центры, представляет Россию на международном уровне, участвует в различных проектах, что немаловажно для укрепления авторитета нашего государства в арабо-мусульманском мире. И это находит отклик на самом высоком уровне", - отметил муфтий.

Он пояснил, что гуманитарные акции, инициированные мусульманами Москвы, в том числе благотворительным фондом "Закят", коснулись многих стран.

"Судан, Палестина, Уганда, Индонезия и многие другие страны получили адресную помощь от единоверцев российской столицы", - сказал Аляутдинов, добавив, что продовольственная поддержка была оказана в том числе беженцам из Сирии и Ливана, которые живут в Подмосковье.

"Не останется без внимания и сфера образования. В Москве функционируют десятки местных религиозных общин мусульман, и в каждой из них ведется просветительская деятельность", - сказал Аляутдинов.