Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-06T15:25Z
https://ria.ru/20190906/1558386614.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/154874/67/1548746775_0:3:2374:1338_1036x0_80_0_0_e958a2aa2897c0f855b0b0a2c700159c.jpg
РИА Новости

На дом Эллы Памфиловой совершили нападение

12:18 06.09.2019 (обновлено: 15:25 06.09.2019)
116424
© Фото : пресс-центр ЦИК РоссииГлава ЦИК Элла Памфилова
Глава ЦИК Элла Памфилова
© Фото : пресс-центр ЦИК России
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. В МВД сообщили, что в Подмосковье совершено разбойное нападение на дом главы Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой.
Инцидент произошел в ночь на пятницу в городском округе Истра. Злоумышленник в маске проник на террасу дома главы ЦИК, несколько раз ударил ее электрошокером и скрылся.
Возбуждено уголовное дело о разбое. Официальный представитель МВД России Ирина Волк подчеркнула, что расследование находится на контроле у руководства ведомства.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимира Путина проинформировали о нападении.
В свою очередь, глава СК Александр Бастрыкин распорядился передать расследование в центральный аппарат ведомства. Как отметила представитель СК Светлана Петренко, будет проверена в том числе версия о профессиональной деятельности Памфиловой.
В пресс-службе ЦИК рассказали, что у пострадавшей ничего не украли, а анонимный источник добавил, что у Памфиловой никогда не было охраны.
Сама глава комиссии сообщила журналистам, что с ней все в порядке.
"Переживу и это", — процитировал ее слова телеканал РЕН ТВ.
В пятницу утром Памфилова присутствовала на международной конференции "Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение", передает корреспондент РИА Новости.
81624112054762291
Обсудить 246
Нападение на Эллу ПамфиловуМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Кому она нужна?
6 сентября, 12:19
Арсений Понфилекно
19431123132
Либералы во власть рвутся.
6 сентября, 12:21
Антуан Антошечкин
2252321498
Рекомендуем
Мужчина демонстрирует пенсионное удостоверение
Источник опроверг слухи о подготовке к повышению пенсионного возраста
РИА
Новости
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на конференции Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение. 6 сентября 2019
Памфилова участвует в конференции в Москве после ночного нападения
Актриса Альбина Джанабаева
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Теракт 11 сентября 2001 в Нью-Йорке
Экс-аналитик ЦРУ: Путин сообщил Бушу об угрозе терактов перед 11 сентября
Лента
новостей
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на конференции Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение. 6 сентября 2019
Памфилова прокомментировала ночное нападение грабителя
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский помиловал лиц, об освобождении которых идут переговоры с Россией
Истребители-бомбардировщики Су-34
СМИ сообщили о столкновении двух Су-34 в небе над Липецком
Противники Brexit в Лондоне. 4 сентября 2019
Джонсон с позором проиграл Путину: Великобритания теряет независимость
Основатель компании-автоимпортера Рольф Сергей Петров
Основателя "Рольфа" объявили в международный розыск
Вячеслав Мясников и Андрей Рожков
Звезды "Уральских пельменей" объявили о последнем туре после раскола
Актер Александр Семчев
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на сто килограммов
Президент Российской Федерации Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума — 2019
Путин предлагал Трампу купить гиперзвуковое оружие у России
Конфликт администратора и покупателя в магазине Пятерочка в Москве
В Москве сотрудник "Пятерочки" пробил мужчине череп из-за украденной водки
Банковские карты
Роструд назвал сферы, где больше всего вакансий с высокой зарплатой
Путин пошутил про тещу
Путин пошутил про тещу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:23В детской поликлинике в Татарстане произошла драка в очереди к педиатру
07:07Со дна Балтийского моря исчезла подводная обсерватория
06:37На Филиппинах четыре человека ранены из-за взрыва бомбы на рынке
06:32Число жертв урагана "Дориан" на Багамах выросло до 43 человек
06:31СМИ: Boeing столкнулся с проблемами во время испытаний лайнера 777X
06:10Эксперт: уровень отношений Китая и США снизился до "точки замерзания"
06:08Почетной императрице Японии сделают операцию по удалению рака груди
05:22СМИ: Китай заявил США о готовности закупить американскую сельхозпродукцию
05:15Памятник Чайковскому установят у Мариинского театра в 2020 году
04:54Немецкий политик заявил о серьезных последствиях от ответных санкций России
04:11В Лобне пенсионерка отдала 300 тысяч рублей и украшения за снятие “порчи”
03:45Исследование: банки за семь месяцев нарастили выдачу кредиток на 23%
03:41Мадуро приостановил диалог с оппозицией, обвинив в попытках продать регион
03:30Исследование: россияне стали экономнее развлекаться на выходных
03:26Ученые выявили пользу коры ольхи как природного антиоксиданта
03:20Заворотнюк сделает заявление о состоянии своего здоровья
03:19"Астраханского Хатико", ждущего хозяина на пепелище, сняли на видео
03:17Врач заявил, что не существует таблетки или эффективной диеты от ожирения
03:08Источник: следующий пуск российской ракеты "Союз" с космодрома Куру отложен
02:52Власти Сан-Франциско признали стрелковую ассоциацию террористами
Лента новостейМолния