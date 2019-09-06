На дом Эллы Памфиловой совершили нападение

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. В МВД сообщили, что в Подмосковье совершено разбойное нападение на дом главы Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой.

Инцидент произошел в ночь на пятницу в городском округе Истра. Злоумышленник в маске проник на террасу дома главы ЦИК, несколько раз ударил ее электрошокером и скрылся.

Возбуждено уголовное дело о разбое. Официальный представитель МВД России Ирина Волк подчеркнула, что расследование находится на контроле у руководства ведомства.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимира Путина проинформировали о нападении.

В свою очередь, глава СК Александр Бастрыкин распорядился передать расследование в центральный аппарат ведомства. Как отметила представитель СК Светлана Петренко, будет проверена в том числе версия о профессиональной деятельности Памфиловой.

В пресс-службе ЦИК рассказали, что у пострадавшей ничего не украли, а анонимный источник добавил, что у Памфиловой никогда не было охраны.

Сама глава комиссии сообщила журналистам, что с ней все в порядке.

"Переживу и это", — процитировал ее слова телеканал РЕН ТВ