Медведев проведет переговоры с премьер-министром Словении

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев 10 сентября в Москве обсудит со своим словенским коллегой Марьяном Шарецем торгово-экономическое, энергетическое, инвестиционное сотрудничество, сообщает пресс-служба кабмина.
"Десятого-одиннадцатого сентября по приглашению председателя правительства РФ Медведева Россию с официальным визитом посетит председатель правительства Республики Словении Шарец. В ходе переговоров главы правительств России и Словении обсудят весь комплекс двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, инвестиционной, высокотехнологичных областях, взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере", - говорится в сообщении.