Медведев проведет переговоры с премьер-министром Словении

"Десятого-одиннадцатого сентября по приглашению председателя правительства РФ Медведева Россию с официальным визитом посетит председатель правительства Республики Словении Шарец. В ходе переговоров главы правительств России и Словении обсудят весь комплекс двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, инвестиционной, высокотехнологичных областях, взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере", - говорится в сообщении.