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РИА Новости

Медведев проведет переговоры с премьер-министром Словении

12:13 06.09.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев . Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев 10 сентября в Москве обсудит со своим словенским коллегой Марьяном Шарецем торгово-экономическое, энергетическое, инвестиционное сотрудничество, сообщает пресс-служба кабмина.
"Десятого-одиннадцатого сентября по приглашению председателя правительства РФ Медведева Россию с официальным визитом посетит председатель правительства Республики Словении Шарец. В ходе переговоров главы правительств России и Словении обсудят весь комплекс двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, инвестиционной, высокотехнологичных областях, взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере", - говорится в сообщении.
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РоссияДмитрий МедведевСловенияПолитика
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