На выборах в Мосгордуму досрочно проголосовали более 19 тысяч москвичей

Избиратели во время голосования в Москве. Архивное фото

Избиратели во время голосования в Москве

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Более 19 тысяч москвичей уже досрочно проголосовали на выборах в Мосгордуму по данным на утро пятницы, сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале.

"Досрочное голосование в Москве на утро сегодня 19 461 человек (0,27%)", - говорится в сообщении.

Ранее Венедиктов отмечал, что на прошлых выборах в Мосгордуму 5 лет назад досрочно проголосовали 27,8 тысячи человек.

Досрочное голосование на выборах в Мосгордуму стартовало в столице 28 августа, москвичи в этом году на выборах впервые могут проголосовать досрочно не только в будни, но и в воскресенье.

Основанием для досрочного голосования могут стать: отпуск, работа или учеба, проблемы со здоровьем или иные причины.

Досрочное голосование продлится до 14.00 7 сентября.