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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

На выборах в Мосгордуму досрочно проголосовали более 19 тысяч москвичей

12:09 06.09.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИзбиратели во время голосования в Москве
Избиратели во время голосования в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Избиратели во время голосования в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Более 19 тысяч москвичей уже досрочно проголосовали на выборах в Мосгордуму по данным на утро пятницы, сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале.
"Досрочное голосование в Москве на утро сегодня 19 461 человек (0,27%)", - говорится в сообщении.
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Ранее Венедиктов отмечал, что на прошлых выборах в Мосгордуму 5 лет назад досрочно проголосовали 27,8 тысячи человек.
Досрочное голосование на выборах в Мосгордуму стартовало в столице 28 августа, москвичи в этом году на выборах впервые могут проголосовать досрочно не только в будни, но и в воскресенье.
Основанием для досрочного голосования могут стать: отпуск, работа или учеба, проблемы со здоровьем или иные причины.
Досрочное голосование продлится до 14.00 7 сентября.
Выборы в депутаты Мосгордумы, на которых впервые в стране будет реализован эксперимент по проведению электронного голосования, пройдут 8 сентября.
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