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РИА Новости

В Вологодской области нашли пропавшую двухлетнюю девочку

12:05 06.09.2019 (обновлено: 18:22 06.09.2019)
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© Фото : МЧС Вологодской областиНайденная в Вологодской области девочка
Найденная в Вологодской области девочка
© Фото : МЧС Вологодской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 сен — РИА Новости. Волонтеры нашли двухлетнюю девочку, которая пропала в селе Красное 4 сентября, в километре от населенного пункта, сообщили в отделении полиции Тарногского района Вологодской области.

"Группой волонтеров, организованной из местных жителей, пропавшая девочка была найдена живой недалеко от деревни. Она была обнаружена в кустарнике. На место была сразу же вызвана скорая помощь", — рассказали РИА Новости в районном отделении полиции.

Сейчас найденная девочка находится в больнице, врачи должны оценить ее состояние.
Как сообщает ГУ МЧС по Вологодской области, состояние ребенка оценивается как удовлетворительное.
По информации СУ СК по Вологодской области, в селе Красное Тарногского района 4 сентября около 11 часов на несколько минут в песочнице двухлетнюю девочку оставила мать без присмотра. Она обратилась с заявлением в правоохранительные органы, сразу после этого были организованы поиски пропавшего ребенка с привлечением волонтеров и водолазной группы.
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В красноярской тайге нашли живым пропавшего ребенка
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МЧС РФРоссияВологодская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Ну как можно 2х летнего ребенка оставить без присмотра в песочнице? хоть и не надолго.
6 сентября, 13:01
ВВВячеслав Вячеславович
3411316
Телефон ей купи мамочка .
6 сентября, 14:05
олег тугарин
0000014
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