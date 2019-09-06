В Вологодской области нашли пропавшую двухлетнюю девочку

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 сен — РИА Новости. Волонтеры нашли двухлетнюю девочку, которая пропала в селе Красное 4 сентября, в километре от населенного пункта, сообщили в отделении полиции Тарногского района Вологодской области.

"Группой волонтеров, организованной из местных жителей, пропавшая девочка была найдена живой недалеко от деревни. Она была обнаружена в кустарнике. На место была сразу же вызвана скорая помощь", — рассказали РИА Новости в районном отделении полиции.

По информации СУ СК по Вологодской области, в селе Красное Тарногского района 4 сентября около 11 часов на несколько минут в песочнице двухлетнюю девочку оставила мать без присмотра. Она обратилась с заявлением в правоохранительные органы, сразу после этого были организованы поиски пропавшего ребенка с привлечением волонтеров и водолазной группы.